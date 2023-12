Warwick affirme sa paternité de la poutine

Une plaque a été installée à l’endroit même où la recette frites, fromage et sauce, dont la paternité est revendiquée par plusieurs, a été inventée dans les années 1950.

Preuves à l’appui, Mathieu Levasseur, directeur de la municipalité, certifie que la poutine est un mets typiquement warwickois.

«Il y a longtemps que c’est connu et reconnu. Je me fie aux faits recueillis par la Société d’histoire de Warwick. C’est prouvé.» — Mathieu Levasseur

«Il se peut qu’on se fasse tirer des tomates, mais on se fait toujours tirer des tomates à ce sujet.»

Selon M. Levasseur, c’est en 1957 que le restaurateur Fernand Lachance a servi des frites et du fromage en grains dans un même emballage à la demande d’un client. Le propriétaire du Café Idéal a proposé d’y ajouter de la sauce afin que les frites ne refroidissent pas trop.

Le client aurait alors dit que les trois ingrédients allaient former «toute une poutine», renchérit Mathieu Levasseur, lors d’un entretien téléphonique avec La Tribune.

La poutine est apparue sur le menu du restaurant en 1960.

Ce dernier sait que l’origine de la poutine est contestée depuis belle lurette. D’autres villes comme Drummondville ont aussi vu apparaître la poutine sur des menus de restaurants il y a longtemps.

«Inventer, c’est une chose, mais avoir une marque de commerce c’en est une autre», note-t-il.

«Warwick est la capitale des fromages fins. Pour avoir ce titre, il a fallu suivre un processus rigoureux et fournir des preuves. C’est la même chose pour la poutine.»

Rue Saint-Louis

La plaque a été installée au 189 de la rue Saint-Louis, tout juste à l’endroit où était situé le Café Idéal en 1957. On peut y lire l’historique complet de l’invention de la poutine.

Aujourd’hui, le bâtiment abritant autrefois le restaurant est occupé par la Clinique La Petite beauté.

M. Levasseur ne peut dire si la nouvelle plaque attirera des touristes gourmands friands de poutine.

«Nous recevons souvent des gens à l’hôtel de ville qui demandent où la poutine a été inventée. Nous allons pouvoir les diriger vers la plaque.» — Mathieu Levasseur

«Elle est très bonne la poutine chez nous à Warwick!»

Record Guinness

Récemment, on a souligné deux événements qui ont marqué l’histoire de Warwick, soit la création de la poutine et l’obtention du record Guinness de la plus grosse poutine au monde, événement qui a aussi sa plaque commémorative.

«Aujourd’hui, on vient clore la lutte sympathique qui se fait entre quelques villes du Centre-du-Québec. C’est clair et sans appel, Warwick détient le titre de créateur de la poutine!», a soutenu d’un air amusé, Noëlla Comtois, mairesse suppléante.

Une plaque a été érigée au parc Étoiles d’Or à l’endroit même où s’est déroulé, en août 2019, l’événement qui a accueilli le record Guinness de la plus grosse poutine.

Elle était composée de 970 kilos de fromage en grains, 1420 kilos de pommes de terre et 644 litres de sauce, énumère-t-elle.

«C’est quelque chose! Mais c’est avant tout un événement qui a su rallier notre communauté autour d’un objectif commun», a-t-elle souligné.