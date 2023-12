Radio-Canada Estrie dans l’appréhension et l’incertitude

« Ce serait un mensonge de vous dire qu’il n’y a pas d’inquiétude en ce moment dans la salle des nouvelles d’Ici Estrie », lâche d’emblée la déléguée syndicale estrienne du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada, Laurie Dufresne.

Cette inquiétude vient surtout du fait que très peu de détails sont connus sur les répercussions de l’annonce faite aux employés par le diffuseur public lundi, si ce n’est que CBC/Radio-Canada compte abolir 800 postes sur les 12 prochains mois. On comptera 250 mises à pieds dans les services français et anglais, 100 mises à pied liées aux services administratifs et l’abolition de 200 postes vacants.

« On ne pense pas que le couperet tombera plus fort à Sherbrooke qu’ailleurs, mais on ne peut que supposer. Je crois que c’est ça qui fait qu’il y a de l’appréhension chez les gens qui, jusqu’à ce matin, ne s’inquiétaient pas pour leur poste, mais qui maintenant se pose des questions », mentionne Mme Dufresne.

La Tribune a tenté, lundi, de joindre plusieurs journalistes de Radio-Canada Estrie. Aucun des artisans de l’information contactés n’a voulu commenter formellement l’annonce.

Au fil des discussions, plusieurs des personnes jointes ont indiqué ne pas avoir d’informations concrètes sur les répercussions de l’annonce, ce qui leur créait un malaise à s’exprimer sur la question.

« Il y a déjà des gens qui sont venus nous demander si, du côté syndical, on en savait plus. La réponse est non. On présume que, peut-être, les patrons en savent un peu plus, mais je ne pense pas qu’ils savent le nombre exact. Je pense que, dans les prochaines, ils vont se faire confirmer une somme [à couper] et prendre des décisions à partir de ça », observe Laurie Dufresne.

La rédactrice en chef de Radio-Canada Estrie, Isabelle Rodrigue, n’a pas souhaité commenter la nouvelle lundi, renvoyant plutôt La Tribune au porte-parole national des services français de Radio-Canada.

Selon Mme Dufresne, on peut présumer que les prochains détails seront connus au maximum d’ici le 31 mars, comme les coupes les plus importantes viendront lors de la prochaine année financière, qui débute à cette date.

Les compressions propres à la station sherbrookoise de Radio-Canada ne sont pas connues encore. (Tommy Brochu/Archives La Tribune)

Durs moments pour l’information

Après l’annonce de mises à pieds chez TVA dans les dernières semaines, la mise en place d’un programme de départs volontaires dans les journaux des Coops de l’information et la fermeture du journal Métro en août, les compressions communiquées lundi à Radio-Canada n’augurent rien de bon pour l’information régionale, selon Laurie Dufresne.

« Ça n’envoie pas un bon message. Si j’étais une jeune qui sortait de l’université aujourd’hui et qui voulait devenir journaliste, je ne sais pas à quelle porte j’irais cogner. C’est très inquiétant pour le métier », se désole-t-elle.

« On nous dit toujours qu’il y aura des transformations, mais, à un moment donné, ça prend tout de même un humain qui va chercher une nouvelle et qui rapporte le contenu. Il n’y a pas 1000 façons de transformer le contenu. » — Laurie Dufresne

Mme Dufresne souligne d’ailleurs que la lutte à la désinformation pourrait en prendre pour son rhume si les différents médias continuent d’y aller de compressions.

Cette annonce survient quelques semaines seulement après la tenue, à Sherbrooke, d’un grand rassemblement en soutien aux médias régionaux lors duquel gens d’affaires, politiciens et représentants médiatiques ont plaidé pour des actions concrètes dans le but de protéger l’information locale.