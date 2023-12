Le développement philanthropique d’une Estrienne récompensée

Justine Lacasse a fait son entrée à ce poste il y a un an et demi. « Depuis son arrivée, elle a redéfini leur approche avec des campagnes et événements novateurs, ciblant une jeune génération de donateurs », mentionne, dans un communiqué, l’Association des professionnels en philanthropie, qui lui récemment offert son prix « Étoile montante ».

« Quand je suis arrivée, on était trois à la Fondation et nous étions toutes nouvelles. Tout était en place déjà pour un renouvellement de nos pratiques philanthropiques », explique la principale intéressée, qui comptait auparavant quelques années d’expérience au sein de la fondation d’un institut de santé universitaire de la région de Montréal.

« Mon idée, d’entrée de jeu, était de voir comment on pouvait aller chercher une nouvelle génération de donateurs et les intéresser à la cause » — Justine Lacasse

Un exemple concret d’une idée mise en oeuvre pour arriver à cette fin est la création, plus tôt cette année, de l’événement Brunch nomade par la Fondation. Cet événement est destiné à « la nouvelle génération » et son déploiement est assuré par un comité d’une dizaine de jeunes adultes engagés.

« On a aussi décidé d’ouvrir un nouveau volet de financement. On en avait déjà deux, soit l’hôpital et le CHSLD, pour lesquels les donateurs sont généralement plus âgés. Notre nouveau volet permet de donner de l’argent à des organismes de la région », souligne Justine Lacasse.

« Ce qu’on a remarqué, poursuit-elle, c’est que ce volet rejoint particulièrement les plus jeunes donateurs, qui sont souvent plus touchés personnellement par les agissements de divers organismes de la région que par ceux de l’hôpital ou du CHSLD.»

Adapter le message

En plus de cibler la génération montante de potentiels donateurs, Justine Lacasse ne cache pas qu’une bonne dose d’efforts est nécessaire pour positionner favorablement une « petite » fondation comme celle de l’Hôpital de Memphrémagog dans une région ou de gros joueurs philanthropiques, comme les fondations du CHUS ou de l’UdeS, existent aussi.

« D’autant plus que la Fondation du CHUS et la nôtre ont la même mission, soit soutenir la santé », soulève-t-elle.

« On joue surtout sur la proximité. Oui, à Sherbrooke il y a beaucoup de services, mais on mise sur le fait que les gens de Magog, quand ils ont un problème ou une urgence, veulent que leur hôpital soit bien équipé et qu’ils sentent que leur CHSLD est prêt à répondre aux besoins de la population », souligne Mme Lacasse.

Elle ajoute cependant que la présence dans la région de Magog de « grands donateurs » plus fortunés est un avantage duquel sa Fondation peut bénéficier.