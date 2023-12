Le Canton d’Orford relance son projet de centre multifonctionnel

«On y travaille, révèle la mairesse d’Orford Marie Boivin. On est plus dans un centre multifonctionnel, parce que c’est aussi un centre où on va accueillir les visiteurs. On a changé de vocabulaire et on est dans la recherche de programmes d’aide financière en ce moment.»

En 2020, on s’en souvient, un pavillon communautaire devait être érigé dans le parc de la Rivière-aux-Cerises, en bordure du chemin du Parc, et a entraîné une levée de boucliers devant la disparition évoquée d’un bâtiment patrimonial qu’on connaît sous le nom de la «maison blanche».

Deux ans plus tard, le centre communautaire était maintenant évoqué dans un bâtiment partagé avec un centre de la petite enfance sur un terrain municipal derrière la rangée de commerces au cœur de Cherry River. Or le projet de CPE a été mis de côté, faute d’entente avec le ministère de la Famille pour un nombre de places rentable, et la Municipalité a préféré prendre un pas de recul pour le volet communautaire.

La mairesse d’Orford Marie Boivin. (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

«En 2023, on a travaillé davantage notre planification, explique Marie Boivin. C’est-à-dire notre développement local au niveau des services, des infrastructures du village, de l’implantation des services publics, privés, les commerces… On a fait l’acquisition d’autres terrains aussi.»

«C’est intéressant, reprend-elle, parce que ça nous a permis d’arriver à un meilleur plan d’implantation. Et le centre multifonctionnel en fait partie. On est en négociation pour finaliser les ententes. Ça valait la peine d’attendre.»

De 1,7 à 3 M$

Les coûts estimés de ce centre multifonctionnel ont évidemment grimpé depuis 2020, passant de 1,7 à 3 millions $, mais le projet s’est bonifié, se console Mme Boivin.

Et il viendrait répondre à des besoins criants de la communauté.

«Il y a vraiment un besoin d’espaces des organismes qui s’impliquent et qui organisent des activités pour les jeunes, les aînés. Il y a un bon développement d’activités et de loisirs, ici, on est obligé de louer des espaces dans les hôtels et au centre de ski pour des milliers de dollars par année. On n’a pas d’espace, alors c’est un incontournable.» — Marie Boivin, mairesse du Canton d'Orford

La priorité a d’ailleurs été donnée à l’administration municipale de se mettre à la recherche d’aides financières dans les différents programmes gouvernementaux.

«Si on réussit à avoir du 50-50 ou du 40-60, je pense qu’on aura fait notre job.»

Cela dit, elle réaffirme son intention ferme d’arriver à concrétiser le projet. «Il ne faut pas lâcher, ce n’est pas parce que ça coûte plus cher qu’il ne faut pas les faire. Au contraire, ça va continuer à coûter cher, alors il faut capitaliser sur les opportunités.»

Être prêts pour les opportunités

Le mot opportunité reviendra à quelques reprises dans le discours de la mairesse lorsqu’elle partage sa vision du développement du village d’Orford.

Le CPE, par exemple, a toujours un espace réservé pour une installation de 80 places dans le développement de la municipalité, en attendant la prochaine ronde d’attributions de places par le ministère de la Famille.

«C’est le nombre qui permettrait une certaine rentabilité pour les services alimentaires notamment. Et c’est un ratio qui se gère bien, nous disait-on», rappelle Mme Boivin. Or Québec en avait autorisé 31 en 2021 et n’a jamais voulu en octroyer davantage.

«Pour l’instant le dossier est au point mort. On ne l’a pas rouvert parce que les CPE [qui pourraient s’en occuper] sont très occupés avec les projets qui sont en cours de réalisation. On va attendre une autre ronde. Il y avait une opportunité, ça va revenir», assure-t-elle.

Même vision quand les jeunes parents d’Orford l’abordent pour lui parler d’une éventuelle école primaire.

«On ne l’a pas travaillé», précise Mme Boivin, mais ça demeure des besoins dans une communauté en croissance comme Orford.

«On a aussi l’enjeu des camps de jour l’été. Une trentaine de familles y participent. Elles étaient à Fraser, elles ont dû bouger, elles étaient à Montessori, ça ne marche plus. Le centre multi va servir de lieu pour le camp de jour. Déjà, il va être plein.» — Marie Boivin

«C’est pour ça que je pense aussi à une phase deux de bâtiments municipaux de services, partage la mairesse. Avec le CPE à part, l’école peut-être, il faudra toujours être à l’affût. On n’est pas dans du court terme, mais il faut que les choses soient prêtes, ça prend des terrains, ça prend une vision pour que s’ils se présentent des opportunités, on clanche!»

À l’hôtel de ville, enfin, on projette un agrandissement fonctionnel au cours des prochains mois pour permettre l’accessibilité universelle. Le projet n’a pas été chiffré encore.

«On vient de donner le contrat d’architecte. Il y a des subventions là aussi. Il faut juste accorder du temps à la recherche de ces aides-là qui ne sont pas simples.»

Chemins du Parc et Alfred-Desrochers

Difficile enfin de parler à la mairesse d’Orford sans évoquer le projet résidentiel et commercial du promoteur William Belval qui occuperait un vaste terrain à l’intersection des chemins du Parc et Alfred-Desrochers.

«Le premier projet n’était pas intéressant pour la communauté, on l’a vu dans les consultations publiques, reconnaît Mme Boivin. C’était facile d’y mettre fin. Le promoteur a pris en note les recommandations et va revenir avec quelque chose. Il est motivé à faire du développement commercial sur ce site.

«Moi ce qui me motive, par rapport à la jeune génération, les jeunes familles qui arrivent à Orford, c’est qu’elles veulent une épicerie, elles veulent des services, elles n’ont pas leurs vieilles habitudes d’aller ailleurs pour ça. Alors nous on va travailler avec le promoteur pour que son projet soit le plus acceptable socialement.»