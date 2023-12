La MRC de Memphrémagog recherche un terrain qui vaut le coup d’œil

Le site qui sera choisi devra accueillir une halte donnant une vue panoramique sur les richesses du territoire. On veut ainsi donner suite au son plan d’action Paysages 2022-2026 de la MRC, selon Lyne Desnoyers, chargée de projets Paysages & agriculture.

« Il y a longtemps que nous travaillons sur la mise en valeur de notre paysage. C’est dans notre ADN », lance-t-elle.

« Nous passons à l’action. Nous cherchons un site qui offrira une vue panoramique et champêtre grâce à l’agriculture. La halte sera un lieu de sensibilisation et d’éducation aux biens que sont les paysages et qui pourra en faire profiter le public. »

— Lyne Desnoyers