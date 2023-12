Encore une neige qui provoque pannes et fermetures d’écoles

Les précipitations débutées dimanche avaient encore laissé plusieurs centimètres de neige collante et lourde sur le territoire une douzaine d’heures plus tard.

Des milliers d’Estriens abonnés au réseau d’Hydro-Québec doivent encore composer avec des pannes électriques. Selon la société d’État, plus de 24 000 foyers étaient sans courant tôt lundi matin.

Les interruptions étaient une fois de plus concentrées dans le secteur Memphrémagop (10 000).

Le bilan des pannes à 7h lundi matin. (Hydro-Québec)

Des écoles fermées

Après avoir décidé de maintenir ses écoles ouvertes, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke s’est ravisé pour annoncer que l’ensemble de ses écoles primaires et secondaires ainsi que les cours de jour et de soir de l’école Le Goéland, du Centre Saint-Michel et du Centre 24-Juin demeuraient fermées en raison des pannes d’électricité.

Les services de garde sont également fermés.

La journée de lundi devient ainsi une journée pédagogique pour le primaire et le secondaire.

Au Centre de services scolaire des Sommets, pour la même raison, on a suspendu les cours et le transport scolaire. Les services de garde ont aussi été fermés pour la journée pour les élèves du Centre Expé (Point de service de Windsor sauf pour les programmes en ligne ou directives contraires de l’enseignant), du Centre d’éducation des adultes (Point de service de Windsor), ainsi qu’aux écoles Notre-Dame-des-Érables, Notre-Dame-de-Montjoie, Saint-Barthélemy, Saint-Philippe, Sainte-Marguerite, Saint-Pie-X et le Tournesol.

Il est possible pour les membres du personnel de ces établissements de donner leur prestation de travail à distance selon ce qui est convenu avec leur gestionnaire.

Toutefois, la Commission scolaire Eastern Townships a gardé fermées l’ensemble de ses écoles.

Environnement Canada avait diffusé une alerte en vue de cette bordée pouvant atteindre une accumulation totale de près de 15 centimètres. La neige doit cesser au cours de la journée.

Plus de détails à venir.