Éclipse solaire totale au parc du Mont-Mégantic: les réservations lancées le 14 décembre

Pour l’occasion, le PNMM s’attend à recevoir 2500 personnes, qui seront transportées par autobus sur le site du parc, puisque l’accès sera complètement fermé aux voitures.

«Deux mille cinq cents personnes, c’est du jamais vu dans l’histoire de la montagne», nous avait mentionné Marie-Georges Bélanger, responsable des services à la clientèle au PNMM, le mois dernier.

Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, et le cache complètement pendant un court moment, explique le PNMM.

Il s’agira en outre de la première éclipse totale depuis plus de 50 ans sur le territoire québécois (1972). La prochaine est prévue en… 2106.

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. (Guillaume Poulin, ASTROLab du Mont-Mégantic, Eclipsequebec.ca)

Les Cantons-de-l’Est seront l’endroit privilégié pour observer ce phénomène céleste. La bande de totalité passera directement au-dessus de la région, c’est-à-dire «là où le Soleil est entièrement éclipsé par la Lune», peut-on lire sur le site de eclipsequebec.ca

En outre, il se déroulera dans la toute première Réserve internationale de ciel étoilé, qui s’étend sur 5300 km carrés autour du mont Mégantic.

Au PNMM, l’activité se déroulera dehors, au pied de la montagne. Les billets seront mis en vente au coût de 75 dollars par adulte et 20 dollars par enfant.

Le tarif comprend le transport pour le parc, les activités animées au pied de la montagne et des lunettes qui permettront de voir sécuritairement le soleil.

Si le ciel est nuageux, précise le PNMM, le phénomène est «quand même ressenti avec la noirceur qui s’installe pour une courte durée». L’équipe présentera également des images en direct. Il doit se produire à 15h30.

Les autobus se rendront à des points de rendez-vous déjà établis, à divers endroits dans la région, dont le pavillon le Cerisier au parc national du Mont-Orford et celui du Carrefour de l’Estrie. On recense aussi plusieurs municipalités environnantes, dont Cookshire-Eaton et Lac-Mégantic. La liste complète se retrouve sur le site de la Sépaq.

Un peu partout sur le territoire estrien, des rassemblements s’organisent afin d’assister à ce phénomène qui ne dure que quelques minutes.

La Tribune écrivait récemment qu’à quelques mois du rarissime événement, des hébergements affichaient déjà complet.

Dans un communiqué, Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE) rapportait récemment que plusieurs acteurs du milieu se mobilisent afin d’organiser des séances d’observation. Il sera possible de les recenser au cours des prochaines semaines sur le site eclipsequebec.ca

Le Manoir Hovey affiche déjà complet en vue de l'éclipse solaire du 8 avril 2024. (Stéphanie Vallières/Archives La Tribune)

Dans les environs de Sherbrooke, les visiteurs pourront notamment se rendre au Centre de foires et au Centre Julien-Ducharme. Des rassemblements ouverts au public y sont prévus.

Différents rassemblements seront aussi organisés à l’Université Bishop’s, le Cégep de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke, exclusivement pour la communauté étudiante.

Au mont Hereford, il sera possible de faire une randonnée pédestre de 13 kilomètres (aller-retour) à partir du stationnement East Hereford afin d’observer l’éclipse du sommet. L’activité se fera sur réservation seulement. Les clients qui réserveront un séjour en yourte ou en minimaison chez Hébergement aux cinq sens à Piopolis pourront bénéficier d’une activité d’interprétation et d’observation de l’éclipse totale animée par un astronome amateur.

Par ailleurs, le PNMM vend également des lunettes pour la population, les entreprises et les centres scolaires. Elles sont disponibles en boutique ou peuvent être commandées par courriel à parc.mont-megantic@sepaq.com.