200 ans d’histoire pour les Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus

Une exposition marquant le 200e anniversaire de fondation des Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus est en cours au Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine, situé dans la basilique-cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. Soeur Germaine Pouliot et Soeur Françoise Drouin, supérieure provinciale de la communauté, posent derrière quelques photos et objets faisant partie de l'exposition. (Maxime Picard/La Tribune)

Un jalon que la congrégation a tenu à faire connaître au public par le biais d’une exposition qui se tient pour quelques semaines encore au Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine, sous les voûtes de la cathédrale-basilique Saint-Michel de Sherbrooke.

« Pour nous, il est important de montrer qu’on est encore là, qu’on n’est pas mortes, malgré le vieillissement » — Sr Françoise Drouin, supérieure provinciale des Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus

Fondée par un homme (!), l’abbé Jean-Maurice Catroux, la congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus s’est d’abord donné comme mission de pourvoir à l’éducation des enfants, de soigner les malades et de s’occuper des personnes âgées, éprouvées par les guerres de Vendée.

Mais celui-ci n’a pas réussi à trouver de religieuses à qui il voulait confier ces services. Il fit alors appel à l’une de ses paroissiennes, Rose Giet, reconnue pour son dévouement auprès des pauvres, et dont le nom est aujourd’hui étroitement lié à cette communauté.

Une des tenues portées par les Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus au fil des ans fait partie des articles de l'exposition. (Maxime Picard/La Tribune)

En 1905, une première mission des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus traverse l’océan et débarque à Newport, au Vermont. Informé de la présence de religieuses françaises tout juste de l’autre côté de la frontière américaine, l’évêque de Sherbrooke, Mgr Paul LaRocque, demande et obtient la venue d’une première mission qui s’installera d’abord à Magog (1905) et d’une seconde qui s’établira à Sherbrooke (1907).

« Beaucoup de gens ne s’en rappellent pas, mais c’est nous qui avons fondé l’hôpital La Providence de Magog », souligne Sr Germaine Pouliot en faisant référence à l’actuel Centre hospitalier Memphrémagog, sans parler du fait qu’elles ont aussi pris en charge l’ancien couvent Saint-Patrice, aujourd’hui converti en centre communautaire, de même que le couvent de Valcourt où elles ont été présentes jusqu’au début des années 1980.

Le couvent Saint-Patrice de Magog, que les Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus ont occupé peu après leur arrivée au Québec, en 1905. (Maxime Picard/La Tribune)

À Sherbrooke, elles ont fondé puis administré quelques écoles, dont le Collège du Sacré-Cœur ainsi que l’école normale, dont les bâtiments font aujourd’hui partie du campus du Cégep de Sherbrooke. Au total, entre 1909 et 1972, elles auront assumé l’enseignement ou la direction d’une quarantaine d’écoles réparties dans le diocèse de Sherbrooke.

Leur présence s’est surtout fait sentir en milieu rural, témoigne Sr Pouliot. « Uniquement dans mon village de Saint-Isidore-d’Auckland, qui compte 650 habitants, nous sommes une trentaine à être devenues religieuses », précise-t-elle.

Des vocations qui ont aussi permis d’alimenter des missions à l’étranger, notamment au Brésil, en Afrique et en Polynésie française.

Assurer l’avenir

Deux cents ans après la fondation de leur congrégation, les Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus ne sont plus que 576 à incarner la mission que leur a transmise Rose Giet à travers le temps.

« Notre mission se poursuit, mais de manière différente, précise Sr François Drouin. Aujourd’hui, la très grande majorité de nos sœurs habitent en RPA (résidence privée pour aînés) », dont plusieurs résident aux Terrasses Bowen, adjacentes à leur ancien couvent.

« Même si elles n’enseignent plus ou ne prennent plus soin des malades, elles aiment côtoyer les gens avec qui elles habitent, ne serait-ce que pour les écouter et leur apporter du réconfort. » — Sr Pouliot

Afin de s’assurer que les membres vieillissantes de leur communauté puissent vivre les dernières années de leur vie en toute quiétude, la congrégation a mis sur pied en 2008 le Fonds Marie-Buffard qui voit à leurs besoins.

D’autre part, la Fondation canadienne FCSCJ a été créée en 2018 dans le but de conclure des partenariats avec divers organismes communautaires. Selon Soeur Drouin, la fondation verse plus de 500 000 $ par année à différents organismes, notamment par le biais de Centraide Estrie.

« C’est une façon pour nous d’être missionnaires », conclut Sœur Françoise Drouin.