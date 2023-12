La Navette Nature s’étendra dans plusieurs régions du Québec… dont l’Estrie

C’est du moins ce qu’a précisé en entrevue Simon Girard, directeur général d’Escapade Mauricie, en marge d’un atelier portant sur le tourisme durable au congrès de l’Association des agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec) qui se tenait à Sherbrooke en début de semaine.

« À la base, à Montréal, le but était de sortir les touristes de Montréal, pour se rendre compte que 80 % des gens sont des citoyens qui l’utilisaient. En parallèle, on a développé un service de transport en région, en Mauricie. On travaille à développer un service de navette dans huit à dix régions du Québec. On veut se connecter sur les transporteurs déjà existants (Orléans Express, etc.) qui desservent le Québec. Dans les régions, l’accès à la nature, autant pour les touristes que les citoyens, c’est un enjeu réel. Notre but premier est de rendre la nature accessible », explique Simon Girard, également DG de Navette Nature et de Voyages Latitude.

L’entreprise avait obtenu un financement d’environ 400 000 $ auprès de différents partenaires afin de développer ce projet de mobilité. Elle collabore notamment avec l’organisme Tourisme Durable Québec.

L'entreprise Navette Nature souhaite s'étendre dans plusieurs régions du Québec. (Navette Nature)

La Navette Nature est implantée à Montréal et l’est à Québec depuis cet automne. Avec ce type de transport, il est possible, par exemple, de prendre la navette du centre-ville de Montréal en direction du parc national du Mont-Orford, en Estrie.

« On va avoir des développements en Mauricie et les Laurentides pour l’été prochain. Après on a sept ou huit autres régions que l’on aimerait mettre de l’avant. »

Interrogé au sujet de l’Estrie, M. Girard indique que cette région fait partie des prochaines cibles, puisque le « potentiel est là ». « En s’impliquant ailleurs dans les régions, on a vu qu’il y avait des enjeux de mobilité. »

Le directeur général de Navette Nature, Simon Girard. (Collaboration spéciale)

Au même moment, cette semaine, on apprenait que « le système de transport interurbain par autocar au Québec traverse une crise sans précédent depuis quarante ans ».

L’Institut de recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS) a fait paraître une étude montrant « qu’un autre modèle de financement du transport interurbain devrait être implanté afin d’offrir à la population québécoise une véritable alternative à l’utilisation de la voiture individuelle ».

« La nature est un médicament naturel que l’on a et que l’on n’utilise pas assez. On parle de préservation de la nature. Pour vouloir la préserver, il faut la comprendre et y aller », note M. Girard. On apprenait aussi, cette semaine, que la Sépaq augmenterait cet hiver le nombre de journées gratuites dans ses parcs nationaux.

À Sherbrooke, une meilleure accessibilité en transport en commun à la base plein air André-Nadeau déjà été réclamée.

Plusieurs défis

Bastien Tramier, responsable de la formation chez Toundra Voyages et participant à l’atelier, note que les initiatives de développement durable se multiplient au sein de l’entreprise. Celle-ci organise des événements écoresponsables, zéro déchet et travaille en collaboration avec Carbone Boréal. Les défis sont cependant grands pour les entreprises qui veulent miser sur le développement durable.

Même si on en parle de plus en plus, il faut quand même être patient, avance M. Girard, en rappelant aussi le défi de la rentabilité.

« Il y a quand même un clash. Les gens le disent : ils ont le souci de vouloir le faire, mais pas au détriment du prix. »

Marilyn Désy, directrice générale de l’Association des agences réceptives et forfaitistes du Québec. (Normand Huberdeau)

Une donnée qui ressortait, récemment, dans un coup de sonde mené par Événements Attractions Québec, où l’on apprenait que « l’impact social bénéfique à la communauté » et « l’écoresponsabilité des entreprises » n’ont été spécifiés que par 4,8 % des répondants en termes de facteurs décisionnels.

Ce discours trouve écho chez la directrice générale de l’ARF, Marilyn Désy. Elle cite une étude canadienne montrant que 67 % des Canadiens choisiraient une option de voyage durable pour leurs futures vacances, mais seulement 31 % seraient prêts à payer jusqu’à 5 % de plus pour cela.

« On s’est engagé dans ce développement depuis trois ans. On a commencé par faire une étude afin de savoir où se trouvaient nos membres en termes de développement durable. On s’est rendu compte que plus de 30 % d’entre eux avaient un référent à l’intérieur de l’agence, qui était responsable du développement durable. On a plus de 60 % des membres qui ont déjà entamé des actions. » L’ARF compte 63 membres à travers le Québec.

Explore Québec

Par ailleurs, l’ARF, qui est mandataire du programme Explore Québec, a dévoilé de nouveaux forfaits conçus et vendus par des agences de voyages du Québec. Ceux-ci offrent un rabais de 25 % aux consommateurs québécois afin de profiter de l’hiver.