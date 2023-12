Fitzgibbon se donne «12 à 18 mois» avant de trancher dans le projet de Tergeo

Des mesures de protection environnementales ont été mises en place sur le site de l'entreprise Tergeo, à Val des-Sources, qui s'est placée sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité (Jean Roy/La Tribune/Archives)

En entrevue avec La Tribune, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a indiqué que le gouvernement du Québec se retirera du projet si aucun investisseur privé ne démontre de l’intérêt à investir dans la technologie développée par Tergeo. Cette technologie permet de mettre en valeur la serpentine de la mine Jeffrey dans laquelle on retrouve divers minerais, tels que le magnésium, le nickel ainsi que de la silice.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. (Jean Roy/La Tribune)

«On va mettre le montant d’argent minimum pour finir les études et essayer de trouver des investisseurs stratégiques, étrangers ou locaux. Si ça arrive, on veut continuer parce que d’un point de vue environnemental, c’est un projet qui a beaucoup de potentiel.»

Tergeo, anciennement connue sous le nom d’Alliance Magnesium, est actuellement sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Elle cumule des dettes de près de 100 millions $, dont 40 millions $ à Investissement Québec qui détient 14% des actions de l’entreprise. Malgré l’aide financière de Québec, les activités de l’entreprise n’ont jamais réussi à décoller.

«Ça n’a pas marché parce que les investissements privés n’ont pas suivi. On a mis un peu d’argent pour attirer le privé, mais on n’en a pas eu», souligne M. Fitzgibbon.

«On ne peut pas continuer comme ça, seuls, comme bâilleurs de fonds […]. S’il n’y a pas d’investisseurs privés, le projet va arrêter. Ce n’est pas le rôle du gouvernement d’être le seul pourvoyeur de fonds.» — Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

En plus d’exiger des investissements privés, le ministre se dit d’avis qu’il doit attendre la conclusion des études de faisabilité avant de prendre une décision.

«Peut-être qu’à la fin [des études)] il n’y aura pas d’investisseurs. S’il n’y en a pas, on va arrêter. Mais au moins, l’argent qu’on aura investi dans les études sera moindre que dans l’usine», émet-il.

Par ailleurs, le ministre Fitzgibbon ne cache l’intérêt que peut représenter la production éventuelle de magnésium à Val-de-Sources pour le développement de la filière batterie.

«C’est le bénéfice corollaire, a-t-il dit. Le nickel, entre autres, est une composante importante d’une batterie, peu importe la source chimique. C’est sûr que le recyclage du nickel m’a éveillé pas mal quand j’ai entendu ça. Mais ce n’est pas à cause de ça qu’on fait le projet. Fondamentalement, on a des résidus dans nos mines d’amiante et il faut faire de quoi avec. Ce n’est pas correct de les laisser là de toute façon.»

1 M $ pour sécuriser les lieux

Entretemps, le syndic chargé d’administrer la faillite dit avoir rencontré les 13 employés de l’entreprise afin de les informer des différentes étapes prévues par la Loi. De ce nombre, neuf ont été mis à pied et quatre ont été retenus afin de mettre en place des mesures de contrôle liées aux risques environnementaux.

À cet égard, le syndic a obtenu de la cour le versement d’une somme de 1 M $ de dollars de la part d’Investissement Québec (IQ) afin de maintenir les mesures de protection environnementales mises en place sur le site de l’ancienne mine Jeffrey. Des mesures qui visent notamment à prévenir le déversement de millions de litres d’eau contaminée contenue dans les bassins, a indiqué le contrôleur Ayman Chaaban, associé et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot.

«Pour l’instant, mon mandat, à titre de contrôleur, c’est de m’assurer que les contrôles de risques environnementaux sont suivis, précise M. Chaaban. Par la suite, je dois mettre un signe de dollar sur chaque risque environnemental, car c’est ce qui va nous permettre de mettre en place un plan de redressement.»

Les mesures environnementales mises en place découlent à la fois des résidus contaminés issus des activités industrielles antérieures et de la production de lingots de magnésium par Tergeo à sa fonderie de Val-des-Sources, indiquent les documents entourant la faillite.

C’est dans ce contexte qu’Investissement Québec a accepté de débloquer d’urgence 1 M $, précise Ayman Chaaban.

«L’alternative, c’était la faillite, dit-il. Et dans un cas de faillite, plus personne n’aurait été en mesure de s’occuper du site.»