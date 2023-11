La nouvelle bibliothèque à Windsor sur la bonne voie

«Notre dossier est bon et le projet est bien vu, on est optimistes pour 2024. J’espère avoir un cadeau de Noël et pouvoir lancer ça l’année prochaine», lance d’emblée la mairesse Sylvie Bureau.

La dernière fois que le projet avait été évalué, la Ville visait 4 millions de dollars pour la nouvelle construction. Mme Bureau ne sait pas si l’évaluation sera encore la même quand le projet ira en appel d’offres. La construction dépend également de la subvention.

Elle espère tout de même que le gouvernement investira assez pour redorer l’image des bibliothèques publiques dans la province.

«Le gouvernement nous donne de l’argent pour, par exemple, acheter des livres, on l’investit à la bonne place. Il faut juste entretenir nos infrastructures. Est-ce qu’il investit assez? Pour de nouveaux livres, oui, mais pour la rénovation, la construction, ou pour remédier aux problèmes qui ont été soulevés par le Portrait national 2023 des bibliothèques publiques québécoises, je ne sais pas», se questionne la mairesse.

Elle estime que la culture est souvent mise de côté et que c’est rare des programmes d’aide pour les bibliothèques. «J’espère que notre projet va se réaliser bientôt et qu’il va faire le bonheur des citoyens de la ville.»

Bonne qualité des services

Contrairement à la piètre moyenne de la qualité des services des bibliothèques estriennes, rapportée dans le Portrait national 2023 des bibliothèques publiques québécoises, la bibliothèque de Windsor se classe relativement bien avec des notes de 100 % presque partout.

Le seul bémol, ce sont l’espace trop petit et le nombre de places assises qui font baisser la moyenne avec 41% comme note pour ce critère.

«J’ai été surprise de voir les chiffres des autres bibliothèques en Estrie, de voir que les notes étaient aussi basses», lance Sylvie Bureau. C’est donc de dire que les heures d’ouverture sont convenables et que la bibliothèque compte assez de personnel qualifié.

Selon elle, la bibliothèque Patrick-Dignan n’a pas une assez grande superficie «pour offrir du confort à tout le monde».

«Les bibliothèques, ce n’est plus une place où on fait juste entreposer des livres, c’est aussi une place pour faire des travaux de recherche, pour des clubs de lecture. On entre ici et les tablettes sont tellement remplies qu’on doit se pencher par terre pour atteindre les livres du bas», déplore Mme Bureau.

Des locaux supplémentaires sont même utilisés pour ranger des livres parce qu’il manque de place. C’est pourquoi la Ville aimerait faire avancer rapidement la construction d’une nouvelle bibliothèque. «On veut remédier à ce problème, le seul qu’on semble avoir selon les chiffres du rapport.»

Pas parfait, mais positif à Magog

Du côté de Magog, la mairesse Nathalie Pelletier n’était pas surprise du bulletin de santé de sa bibliothèque municipale et s’en déclare fort satisfaite. Chaque année la Bibliothèque Memphrémagog examine ce bilan dont la note globale est passée de 68% en 2018 à 80% cette année.

«Ce n’est pas parfait c’est sûr, mais ça va bien», estime Mme Pelletier.

«Au niveau de la note globale, c’est positif pour une ville de 28 000 habitants. De plus, aucun indicateur ne nous laisse croire que notre population n’est pas satisfaite de sa bibliothèque.»

La Bibliothèque Memphrémagog de la Ville de Magog est installée dans l'ancienne église Sainte-Marguerite-Marie depuis 2011. (Archives La Tribune)

Aménagée dans l’ancienne église Sainte-Marguerite-Marie depuis 2011, la Bibliothèque Memphrémagog obtient un score parfait pour la superficie et les acquisitions.

«C’est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu’on a une grande bibliothèque pour la taille de notre ville et que le citoyen a accès à de beaux livres, de bons livres et des livres récents. On reçoit aussi beaucoup de demandes de citoyens pour des achats de livre précis et il y a beaucoup d’ouverture à y répondre.»

Là-dessus Nathalie Pelletier ne manque pas de saluer la bonification des programmes d’acquisition du ministère de la Culture et le soutien financier des Amis de la bibliothèque Memphrémagog.

Avec la part investi par la Ville, cela a permis d’acquérir pour 630 000$ d’ouvrages au cours des trois dernières années. Et il n’est pas envisagé de réduire ce rythme.

Les députés provincial et fédéral Gilles Bélanger et Pascale St-Onge, ainsi que la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, ont annoncé à l'été 2023 un investissement de 9 millions de dollars pour la réfection extérieure de la Bibliothèque Memphrémagog. (Claude Plante/Archives La Tribune)

Heures d’ouverture et chantier extérieur

Comme dans d’autres bibliothèques de l’Estrie, le score est plus bas en matière d’heures d’ouverture et de ressources humaines à Magog, sans que cela ébranle la mairesse Pelletier.

«On avait vu qu’il y avait quelque chose à ce niveau-là et on a quand même transformé un poste de technicien temporaire en technicien permanent en 2023, relate-t-elle, mais ç’a n’a pas changé la cote. On ne doit plus être loin du 3/5.»

À Magog, la bibliothèque est accessible 51 heures par semaine, alors qu’il faudrait qu’elle le soit 70h pour obtenir une note parfaite.

«On va en tenir compte pour nos planifications prochaines, mais à court terme ce n’est pas prévu de rajouter du personnel à la bibliothèque. On va juste s’assurer que la clientèle est toujours satisfaite de tout ça.»

La Ville de Magog doit aussi jongler avec un chantier majeur qui touchera l’enveloppe extérieure de sa bibliothèque en 2024-2026. Le chantier de 9 M$ financé par Québec, Ottawa et la Ville prévoit la réfection de la toiture et de la maçonnerie. Les travaux doivent débuter au printemps.