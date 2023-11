Guignolée des médias: des dons nécessaires avec les besoins grandissants

Jeudi prochain, 7 décembre, plusieurs membres des médias locaux seront présents au coin de plusieurs rues à Sherbrooke et ailleurs en Estrie pour récolter les dons et les denrées de la communauté.

De 7 h à 9 h, 17 points de collecte seront en place à Sherbrooke à plusieurs endroits clés de la ville et d’autres points sont aussi prévus à Coaticook, Magog, Val-des-Sources, Lac-Mégantic, Richmond et Weedon.

155 bénévoles donneront leur temps à Sherbrooke et 15 policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) les soutiendront pour gérer la circulation.

Pour les personnes qui ne pourront pas donner lors de cette journée, il sera possible de le faire jusqu’au 31 décembre en ligne sur le site de la Guignolée des médias, en textant NOEL au 20222 pour un don automatique de 10$ et dans les supermarchés Maxi et Provigo ainsi que les concessionnaires Nissan du Québec.

« Au niveau de la pauvreté et des banques alimentaires, il y a un besoin qui est criant de plus en plus », rappelle la responsable de la Guignolée des médias pour l’Estrie et le Centre-du-Québec, Stéfanie Lachance, en point de presse.

D’après Mme Lachance, nationalement, la Guignolée des médias a permis de récolter 4.6 millions de $ en dons et des milliers de kilos en nourriture, une hausse importante par rapport à 2021 où les dons dépassaient les 3,8 millions de $. Pour l’Estrie et le Centre-du-Québec, 213 351$ ont été amassés l’an dernier.

Les organisateurs de la Guignolée des médias espèrent dépasser le montant récolté l'an dernier. (Charles Ferron/La Tribune)

Une hausse des demandes en Estrie

Pour Christian Bibeau de Moisson Estrie et Solange Rodrigue de la Fondation Rock-Guertin, les besoins sont de plus en plus importants en Estrie avec les budgets serrés de plusieurs familles.

« On peut se le dire. Le Québec est sur le point d’une crise sociale, affirme M. Bibeau. Quand les gens, par millions sur l’échelle d’une année, n’ont pas suffisamment pour se nourrir dans une société riche, il y a lieu de se questionner et il y a lieu de s’unir pour aider. C’est ce que fait Moisson Estrie et aussi la Fondation Rock-Guertin. »

« Devant des enjeux aussi importants, il y a une nécessité de trouver des façons de conjuguer nos efforts. Il faut qu’ensemble on mette l’épaule à la roue. Chacun individuellement, on n’y arrivera pas. » — Christian Bibeau de Moisson Estrie

« La Guignolée des médias, c’est l’occasion de mettre l’accent sur l’importance de travailler ensemble, ajoute-t-il. C’est le moment dans l’année où on décide collectivement de poser un geste pour une partie de la population qui en a besoin. »

« Il n’y a pas de petits dons, précise Mme Rodrique. Tous les dons sont extrêmement importants. Tous les dons sont les bienvenus. C’est la force du groupe. On va tout mettre ça ensemble et on va diviser ça à la fin. »

« On compte sur la générosité dans notre cas des Sherbrookois, mais partout en Estrie on compte sur vous », indique-t-elle en mentionnant de prioriser les aliments qui se gardent longtemps comme des conserves, des boîtes de pâtes ou des craquelins.

Par ailleurs, sachant qu’il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient donner, mais que « l’élastique est étiré aussi », les organisateurs ont choisi de diminuer le don Tiptap dans les points de collecte sur le terrain.

« 5 $ ça se donne. C’est un geste de solidarité. 10$, ça devient une question à beaucoup de monde à qui on va demander », estime Christian Bibeau.

Plus de détails à venir.