Un début de saison de ski alpin plus hâtif dans la région

À Orford, on se réjouit d’un début de saison plus hâtif que l’an dernier grâce au froid et à la neige des derniers jours, mentionne Jacques Demers, président de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford.

La station sera ouverte les 1er, 2 et 3 décembre avec les pistes Familiale, la Grande Allée et la pente-école pour que les adeptes puissent y faire leurs premiers virages.

Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski et golf Mont-Orford. (Archives La Tribune)

La montagne sera ensuite fermée du 4 au 7 décembre inclusivement afin de poursuivre l’enneigement et l’entretien des pistes en vue de son ouverture en continu qui est prévue le 8 décembre, explique Simon Blouin, directeur général.

«Nous sommes très heureux d’ouvrir deux versants, en plus de la pente-école, dès les premières journées d’ouverture», dit-il.

«Ceci est entre autres possible grâce à nos équipes qui ont travaillé fort, mais aussi grâce à nos investissements en enneigement et dans notre station de pompage. On en voit concrètement les résultats !»

Randonnée alpine

Grâce à l’enneigement réalisé par la station, la randonnée alpine pourra elle aussi être accessible ce weekend.

«La randonnée alpine est tellement populaire à la station qu’il est important pour nous de permettre la pratique de ce sport dès l’ouverture.» — Simon Blouin

Les 1er, 2 et 3 décembre, la randonnée alpine débutera à 8h30 exceptionnellement. Un corridor d’ascension sera aménagé dans la piste Familiale en ce sens. De 16h à 22h, les pistes Familiale et Grande Allée pourront être utilisées autant pour la montée que pour la descente, note un communiqué de presse.

La randonnée pédestre hivernale pourra également débuter dès le 1er décembre dans la Familiale et la Grande Allée, en respectant son horaire habituel, soit de 16h à 22h.

Lorsque la station de ski sera fermée du 4 au 7 décembre, tous les sports de glisse ne seront pas autorisés en montagne. Dès l’ouverture en continu le 8 décembre, chaque sport pourra se pratiquer sans interruption selon son horaire régulier et selon les conditions de neige, précise-t-on.

À la station Owl’s Head, les télésièges du Sommet et Familiale seront ouverts vendredi. (Archives La Tribune/Archives La Tribune)

Owl’s Head

À Mansonville, les skieurs abonnés de saison sont attendus à 9h vendredi matin.

«Nous souhaitons offrir ce privilège à nos membres et leur offrir le premier week-end. Nous accueillerons nos membres avec chocolat chaud et café gratuit. Des prix de présence seront offerts aux premiers skieurs. De plus, jusqu’au 24 décembre, tous les types d’abonnement sont acceptés» mentionne Katrine Scott, directrice des ventes et du marketing à Owl’s Head.

Lors de l’ouverture, les télésièges du Sommet et Familiale seront ouverts et les skieurs pourront dévaler les pistes Lilly’s Leap, Porc-Épic, Old Road, Winker, Petite Allée, Centennial et la fameuse Colorado de haut en bas.

«Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de notre nouvelle station de pompage tant au niveau de la quantité que de la qualité de neige fabriquée», déclare Jean-Guy Dubois, directeur des opérations.

«Nous espérons que dame Nature nous offrira des températures froides afin de maximiser l’enneigement d’ici les vacances du temps des Fêtes.»