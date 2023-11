La MRC du Granit adopte son premier budget sans la Municipalité de Courcelles

Ce budget équilibré de 13,9 millions $ est en hausse de 9% sur les 12,8 millions $ de 2023.

Fait rare, il prévoit une baisse de 4,64% des quotes-parts des 19 municipalités membres.

«Malgré le contexte exceptionnel et l’inflation, les gestionnaires sont heureux d’avoir su respecter la capacité de payer des municipalités en optimisant leurs ressources et en recherchant tous les moyens possibles pour rentabiliser chaque action», explique la MRC par voie de communiqué.

Ces quotes-parts représentent 30% de l’assiette des revenus de la MRC, les autres sources étant les quotes-parts facturées selon le service rendu aux municipalités (ex. : la collecte des matières résiduelles), ainsi que les subventions ou les programmes gouvernementaux.

Le budget 2024 de la MRC du Granit a aussi de particulier qu’il est le premier de l’organisation unifiée avec la Société de développement économique du Granit (SDÉG) depuis mai dernier.

La SDÉG, on s’en souvient, avait été créée dans la foulée de l’abolition par Québec des Centres locaux de développement (CLD) en 2015. Or, des enjeux liés à la gouvernance ont affecté l’efficience des deux organisations qui ont convenu de se regrouper et d’agir dorénavant sous la seule bannière de la MRC, même si les professionnels de la SDÉG continuent d’offrir les mêmes services.

«Le présent budget était un exercice complexe dans ce contexte d’intégration de la SDÉG et du départ d’une municipalité», reconnait la directrice générale de la MRC Sonia Cloutier.

«Nous avons su travailler efficacement avec nos gestionnaires afin de poursuivre et de bonifier nos services aux municipalités, aux citoyens et aux entreprises. Avec l’ensemble de nos partenaires, nous serons en mesure de déployer les bons outils pour assurer le plein développement et la prospérité de notre territoire», estime-t-elle.

Monique Phérivong Lenoir est préfète de la MRC du Granit. (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

Des projets pour 2024

L’exercice budgétaire a aussi été l’occasion de présenter les projets qui seront mis en oeuvre en 2024.

La MRC pointe en particulier l’embauche d’une ressource pour assurer la mise en place d’un plan d’action pour le déploiement de la Politique culturelle, la poursuite du déploiement du service d’inspecteurs en bâtiments et en environnement dans les municipalités et l’ajout d’un conseiller en développement agricole et agroalimentaire.

«Le budget 2024 est responsable et il est la preuve qu’une fois de plus, à la MRC, nous savons nous adapter tout en continuant d’innover dans notre offre de services», fait valoir la préfète Monique Phérivong Lenoir.

«Nos champs d’intervention étant variés, notre volonté demeure de déployer les moyens nécessaires pour réaliser les mandats délégués par le gouvernement tout en s’assurant de répondre aux besoins de nos municipalités, dans le respect de la population, de notre territoire et de sa préservation.»

Courcelles en Beauce

Rappelons que la Municipalité de Courcelles a vu son projet de regroupement avec la Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth être accepté par la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest en juin dernier. Le décret du conseil des ministres devant entériner le tout doit tomber d’ici la fin de l’année.

Cela implique que Courcelles quitte la MRC du Granit et la région administrative de l’Estrie, puisque la nouvelle entité qui naîtra de cette fusion voulait être rattachée à la MRC de Beauce-Sartigan dans la région de Chaudière-Appalaches.

Sans Courcelles, la MRC du Granit compte 19 municipalités et 800 citoyens de moins, pour une population totale d’un peu plus de 21 000 citoyens.