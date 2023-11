Domtar réclame 40 M$ pour l’effondrement mortel de Windsor

Domtar et Factory Mutual soutiennent qu’AlumaSafway et Paul Boileau sont responsables des vices de conception qui ont mené à l’effondrement de la structure érigée dans le lessiveur de l’usine durant des travaux d’entretien.

L’effondrement avait coûté la vie à deux employés du sous-traitant, Yan Baillargeon-Bouffard, âgé de 39 ans, originaire de Québec, et Hugo Paré, 22 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

À la suite de cette tragédie, Domtar dit avoir subi «une perte d’interruption d’affaires importante» qu’elle évalue pour l’instant à 40 M$.

La production de papier avait alors été interrompue pendant près d’un mois.

«En l’absence de l’effondrement, la production aurait été reprise dès la fin prévue des travaux d’entretien, soit le 3 novembre plutôt que le 26 novembre», peut-on lire dans les documents déposés devant la Cour supérieure, au palais de justice de Montréal.

Comme le lessiveur constitue «une composante essentielle du processus de production», Domtar a été dans l’incapacité de produire durant cette période, souligne-t-on.

Dans son rapport, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) avait soulevé d’importantes lacunes pour expliquer l’effondrement.

Selon Domtar et Factory Mutual, «le facteur de sécurité utilisé dans la conception de l’échafaudage était insuffisant et contraire aux règles de l’art». Ils estiment que «la charge morte de l’échafaudage a été sous-estimée au moment de la conception, viciant ainsi la validité des calculs». De plus, «aucun contreventement des diagonales soutenant le plancher en saillie du niveau 7 de l’échafaudage n’était prévu aux plans et devis».

Les documents permettent également d’en apprendre davantage sur la tragédie survenue dans la nuit du 25 au 26 octobre 2021 et sur ses impacts concernant les opérations de Domtar.

Ainsi, on y apprend que les enquêteurs de la CNESST ont passé quatre jours sur les lieux à examiner les causes et les circonstances de l’effondrement survenu dans le lessiveur.

«Ce n’est que le soir du 29 octobre 2021 que la CNESST redonne à Domtar l’usage du lessiveur. Domtar effectue alors les travaux de réparation requis pour remédier aux dommages matériels causés par l’effondrement. Les travaux d’entretien sont ensuite repris et sont complétés le 26 novembre. Ce n’est donc que le 26 novembre 2021 que l’usine Domtar a pu reprendre la production intégrale en mode de fonctionnement normal», peut-on lire.

Rappelons qu’en matière de poursuite au civil, la procédure prévoit la tenue d’interrogatoires préalables entre les parties avant que l’affaire ne soit débattue devant le tribunal. Une procédure qui peut s’échelonner sur des mois, voire quelques années avant qu’un jugement ne soit prononcé.