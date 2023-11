Une première étape d’un chantier d’envergure dévoilée pour le Parc Marie-Victorin

Totalisant un investissement de 13,7 millions de dollars, d’autres annonces viendront prochainement, assure la directrice générale du Parc Marie-Victorin, Geneviève Destroismaisons.

«Ce sont des projets avec des ADN bien différents, c’est pour cette raison qu’ils ne sont pas annoncés en même temps. Ils seront cependant tous annoncés et inaugurés avant 2025.»

À l’aube de la 39e saison du parc, le désir de se renouveler se faisait sentir, le dernier projet d’envergure datant de 2010. Avec une année record de 41 638 personnes, cette année, l’équipe est sûre de pouvoir satisfaire davantage les visiteurs.

«Avec un produit aussi distinctif et attractif, je pense qu’on va réussir à séduire autant les gens qui ont des connaissances et un fort intérêt en horticulture, que les gens qui viennent pour le plaisir et pour faire des découvertes, en plus des familles et des clientèles scolaires», affirme Mme Destroismaisons.

Les plantes carnivores en vedette

Le 1er juin 2024, c’est donc un septième jardin thématique qui sera inauguré ayant comme thème les plantes carnivores. Le jardin proposera un tour complet de celles-ci.

Trois zones du nouveau jardin pourront être visitées, dont une serre avec plus de 800 espèces, des structures géantes de mécanismes de capture et une exposition intérieure sur la culture populaire associée aux plantes carnivores. (Parc Marie-Victorin)

«Trois zones distinctes seront mises en place, en commençant par une serre où seront présentés 800 spécimens de plantes carnivores. Les visiteurs pourront se familiariser avec tous les aspects, passant de leur évolution à leur habitat, de leurs proies à leurs stratégies de capture et même à la pollinisation de ce type de plante», détaille la directrice générale du parc.

Quatre structures géantes représentant les mécanismes de capture des plantes carnivores trouveront leur place à l’extérieur de la serre pour expliquer les stratégies qu’elles prennent pour se nourrir. «C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les plantes qui utilisent un piège à charnière, par exemple, ou celle qui fonctionne avec des poils collants. Le tout sera également bien expliqué sur des panneaux d’interprétation.»

La troisième zone de la thématique présente, en exposition intérieure, l’aspect de la culture populaire autour de la plante carnivore. «Films, littérature et même jeux vidéos, les créateurs ont souvent utilisé cette plante pour fasciner et attirer la curiosité autour d’elle.»

À travers les trois zones, la clientèle plus familiale et scolaire pourra s’adonner à une quête intitulée Panique Botanique où les jeunes recevront une mission et devront résoudre des énigmes pour arriver dans un lieu secret final avec des jeux multimédias.

Geneviève Destroismaisons est d’avis qu’une multitude d’aspects des plantes carnivores restent inconnus du grand public et que ce nouveau projet en apprendra à plusieurs. «On veut montrer qu’il y en a partout dans le monde, dans tous les climats. Même ici, au Québec, on a 15 espèces de plantes carnivores, les gens ne savent pas nécessairement ça.»

Les travaux ont débuté cet automne et s’échelonneront jusqu’à l’ouverture du 1er juin prochain.