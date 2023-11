Un long convoi avancera «à pas de souris» sur des routes estriennes

La compagnie Transport Bellemare International a reçu le mandat de déplacer un séchoir industriel du port de Bécancour jusqu’au chantier de la compagnie Kruger dans le secteur Brompton à Sherbrooke.

Le camion et sa remorque, longs de 50 mètres (164 pieds), prendront cinq nuits pour parcourir la distance de 200 kilomètres. Comme le convoi est large de 5,62 mètres (18 pieds) et haut de 6,47 mètres (19 pieds), on doit prendre des mesures exceptionnelles, avertit Pénélope Bourdeau, coordonnatrice chez Transport Bellemare, une entreprise de la Mauricie.

Le tout pèsera 140 000 kilos (531 314 livres), ce qui fait que le train avancera «à pas de souris.»

«Comme c’est très haut, nous ne passons pas sous les fils. On doit les monter ou les débrancher. Ça peut causer des pannes de quelques minutes. Le convoi sera accompagné de plusieurs entreprises d’utilité. Il y aura aussi des escortes privées et des escortes policières. Nous sommes une compagnie spécialisée dans le transport hors norme. Nous sommes habitués à ce genre de déplacement, mais c’est rare que ça soit sur une aussi longue distance.»

De 21 h à 5h

Les déplacements se feront de 21h à 5h. Dans notre région, il est prévu que le convoi se mettra en branle le 30 décembre. Le trajet partira de Kingsey Falls pour se rendre ensuite à Danville, Val-des-Sources, Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Camille, Stoke, Val-Joli et Sherbrooke.

«La circulation risque d’être difficile dans les secteurs où passera le convoi, ajoute Mme Bourdeau. Il faut prévoir de nombreuses périodes de ralentissement, ainsi que plusieurs fermetures de courte durée. Les services d’urgence doivent aussi être mis au courant. Nous voulons que ça soit sécuritaire pour tout le monde.»

«Il est préférable d’éviter le secteur si possible. Nous demandons aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de patience aux abords du chargement et envers les intervenants, ainsi que de respecter la signalisation installée.»

On a prévu qu’un seul camion pourra tirer la remorque. Celle-ci est équipée d’essieux directionnels à l’arrière pour faciliter les virages à des intersections serrées.

Plusieurs véhicules spécialisés fourmilleront autour du convoi, ajoute Mme Bourdeau.

Le trajet a été élaboré de façon à ne devoir circuler sous aucun pont. La dimension du convoi ne le permet pas, précise Pénélope Bourdeau.