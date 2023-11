Un développement immobilier bien accueilli à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Le développement immobilier du promoteur Simon Jolin comptera 406 résidences en tout sur un terrain de 538 acres situé à l’extrémité du rang 7. M. Jolin a mandaté la firme CIMA, qui offre des expertises en environnement, pour procéder à l’essentiel des études nécessaires afin d’aller chercher l’approbation de la municipalité, notamment.

Le projet, qui est sur la table depuis l’été, sera développé sur un site zoné blanc, donc une zone développable.

Anne-Marie Wagner, biologiste chez CIMA, a fait l’étude complète de la biodiversité et des caractéristiques du terrain. Selon ses observations, trois cours d’eau, dont deux centraux, seraient présents sur le terrain et se jetteraient directement dans la Rivière-au-Saumon. «On a aussi observé environ 74 hectares de milieux humides. Aucune espèce menacée ne s’y trouve, pour ce qui est de la flore.»

Ils n’ont cependant pas encore réalisé d’inventaire faunique exhaustif, mais ils ont observé des castors actifs dans les cours d’eau centraux. «Certaines espèces sont surveillées par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), on pourrait, dans un futur proche, devoir effectuer un inventaire si nécessaire», explique-t-elle.

Selon Stéphane Lalonde, urbaniste de la firme, la première étape a été la conception du projet en tenant compte de la caractérisation faite par Mme Wagner. «Il est important de ne pas empiéter sur les milieux humides de façon importante. Donc oui, la plupart des terrains vont avoir une partie arrière qui est un milieu humide, boisé ou pas, mais on va faire attention à ne pas détruire ces milieux-là.»

Le territoire délimité ne possède pas d’égouts ni d’aqueducs, donc tous les bâtiments qui y seront construits devront être raccordés à un puits artésien et une installation septique.

M. Lalonde explique que la construction inclura huit phases qui seront développées une à une. Il s’agit donc d’une cinquantaine de terrains qui seront développés à la fois. «Une rue collectrice, où la plupart des gens vont circuler, sera asphaltée et agrémentée d’une piste cyclable.» Les petites rues, quant à elles, ne seront pas asphaltées.

Gestion des eaux

Quelques citoyens présents lors de la présentation du projet ont relevé des questions sur la qualité de l’eau et les déversements dans la Rivière-au-Saumon.

CIMA affirme que la gestion des eaux a également été évaluée et étudiée pour que le tout soit conforme à la réglementation de la municipalité, de la MRC et du MELCCFP. «C’est sûr que ça va générer un apport d’eau plus grand, donc plus rapide également, mentionne Jean-François Lussier, ingénieur civil. Comme les rues ne seront pas asphaltées, pour la plupart, l’apport en sédiments sera plus important.»

Il explique que dans le but de protéger le milieu récepteur, donc les cours d’eau qui transitent jusqu’à la Rivière-au-Saumon, ils vont mettre en place des «ouvrages de rétention pour s’assurer de rejeter une quantité pratiquement égale à ce qui se fait aujourd’hui, tout en retenant au maximum les matières en suspension qui vont se mélanger avec l’eau de pluie».

«Les calculs qui ont été faits l’ont été avec les lois, les règlements, les paramètres et les méthodes de calculs approuvés par tous les paliers», affirme M. Lussier.

Les demandes d’autorisation pour ce qui est des plans, des devis et de la gestion des mesures ont été faites et la firme a reçu une exemption. «On ne sera plus obligés de demander des autorisations pour ce qui est de la gestion des eaux, tout est conforme.»

Du côté de l’environnement, Anne-Marie Wagner note que les demandes d’autorisation se sont complexifiées. «Il va falloir regarder chacune des activités pour voir ce qui pourrait devenir un déclencheur pour une autorisation ministérielle. C’est la prochaine étape.»

Alexandre Roy, conseiller municipal et maire suppléant de la municipalité, a soulevé que les orientations gouvernementales, qui vont prochainement empêcher les constructions dans les zones blanches hors périmètre d’urbanisation, devraient aboutir au printemps 2024. «On a averti les gens, ce projet en fait partie. Ils ont mis de la pression, on veut répondre le plus rapidement possible. On n’a pas de date encore, tout dépend des autorisations du Ministère.»