Le Centre sportif Mégantic comme modèle d’entente intermunicipale sur les loisirs?

Le projet d’entente qui est sur la table établit une participation financière pour chaque municipalité dans le budget de fonctionnement du CSM contre un accès aux activités de loisir comme le hockey mineur ou les cours de natation au même tarif que les résidents de Lac-Mégantic.

Les contributions municipales ont été calculées en fonction de critères comme le coût réel des activités, le taux de fréquentation, la proximité avec le CSM (première, deuxième et troisième couronne), la population et la richesse foncière.

«Si des municipalités n’embarquent pas dans l’entente, leurs citoyens devront payer un tarif non-résident qui sera ajusté en fonction du nombre de municipalités qui embarquent ou non», détaille la mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin.

«Le choix des municipalités, c’est de voir si elles souhaitent absorber la somme ou que ce soit leurs citoyens qui paient.»

Les traces de 2011

C’était la même approche quand le nouveau Centre sportif Mégantic a amorcé ses opérations à la fin de 2011. À l’époque, la discussion avait fait couler beaucoup d’encre, certaines municipalités estimant trop onéreuse la participation financière réclamée par la ville-centre. Celles-là ont préféré mettre en place des programmes pour rembourser directement à leurs citoyens-utilisateurs la différence entre les tarifs résidents et non-résidents, cette différence étant généralement de l’ordre du simple au double pour une inscription au hockey par exemple.

Julie Morin est mairesse de Lac-Mégantic. (Frédéric Matte/Archives Le Soleil)

«Il y a 10 ans ç'a été difficile, reconnaît Mme Morin. Je n’étais pas là, mais je pense que ç'a laissé des traces. On a aussi communiqué avec d’autres villes qui ont cette réalité de ville-centre et qui sont propriétaires d’une infrastructure qui dessert les municipalités environnantes et honnêtement, c’est complexe partout. Personne n’a trouvé la recette gagnante qui fait que c’est parfait.»

Au final, dans la MRC du Granit, ce sont la moitié des municipalités qui ont pris part à la première entente de 10 ans, certaines se laissant convaincre à rebours, peut-être quand la Ville a inclus dans l’accord les activités à la Station touristique Baie-des-Sables sans augmenter la facture.

Au bout des dix ans, confrontée à des déficits à répétition, Lac-Mégantic a toutefois voulu revoir les termes de l’entente avant de penser à son renouvellement. Les Municipalités de Frontenac, de Milan et de Nantes se sont alors retirées, estimant que leur part avait monté beaucoup et qu’elles avaient besoin de plus d’information sur la fréquentation réelle de leurs citoyens pour pouvoir se positionner pour la suite.

Partage équitable

Dix ans plus tard, et en fonction de statistiques d’utilisation qu’on n’avait pas à l’époque, la Ville de Lac-Mégantic estime aujourd’hui que sa part devrait s’établir à 60% des coûts d’opération, soit 1,25 million $, contre 805 000 $ aux municipalités partenaires.

Ces sommes n’ont pas tant monté depuis l’entente initiale si l’on tient compte de l’indexation annuelle à l’IPC et du budget attribué aux opérations de Baie-des-Sables, selon Mme Morin.

«On est aussi dans la souplesse et l’ajustement, parce qu’on sait bien qu’une municipalité qui n’était pas dans l’entente et qui décide d’embarquer, c’est peut-être un coup important à donner. On est prêt à être flexible et à essayer de trouver le meilleur moyen. On en a discuté.» — Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Car au-delà de ces contributions, c’est aussi et surtout l’entente sur le principe de partage équitable des coûts d’exploitation qui doit retenir l’attention, soumet Mme Morin, et l’unanimité à reconnaître que le CSM est un joyau qui profite à toute la région.

«Quand je vois qu’encore aujourd’hui, après un an de discussion, tous les maires sont encore autour de la table, c’est quand même signe qu’au bout de 10 ans, tout le monde reconnaît l’importance du centre sportif pour la communauté, autant des municipalités comme Lambton, Stratford, Saint-Sébastien, qui sont quand même loin [de Lac-Mégantic] et qui décident de prendre leur soirée pour venir s’asseoir autour de la table et amener de idées», salue-t-elle.

«On est encore à peaufiner pour bien attacher toutes les ficelles, mais je garde espoir qu’on va arriver à une répartition des coûts qui soit équitable, dit Julie Morin. C’est l’ambition et je vous dirais que je suis très fière de la démarche qu’on fait actuellement.»

Le maire de Nantes Daniel Gendron (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Frontenac et Nantes réagissent

À Frontenac comme à Nantes, qui font partie de la première couronne de Lac-Mégantic et qui devront contribuer la plus grande part des municipalités partenaires avec Marston, on maintient l’intérêt à faire partie du Centre sportif Mégantic, même si on exprime une préoccupation sur la facture qui est associée à cette entente d’une durée de trois ans.

«Les discussions vont bien, c’est de bon augure, dit la maire Daniel Gendron. Nous, à Nantes, on veut une entente pour le Centre sportif et pour Baie-des-Sables, mais selon la capacité de payer de nos citoyens.»

«C’est sûr que le montant que la Ville nous demande, on ne peut pas l’accoter, et c’est sûr qu’on ne peut pas non plus se fier juste à l’utilisateur-payeur. (…)Tout le monde [les municipalités] a soumis une [contre-]offre. La Ville a pris ça en note et va nous revenir. Ils n’ont pas le choix eux autres non plus. Il faut trouver un terrain d’entente.»

Le maire de Frontenac Gaby Gendron (Maxime Picard/Archives La Tribune)

À Frontenac, le maire Gaby Gendron était là à la première entente. Depuis 10 ans, glisse-t-il, les autres Municipalités ont aussi évolué. «Chez nous on a ajouté des services, il faut aussi payer pour notre patinoire, on a moins de marge de manœuvre qu’avant en loisir.»

À l’heure où sa municipalité de 1700 de population est à terminer l’exercice budgétaire de 2024, il s’engage à mettre toutes les données dans la balance pour voir jusqu’où Frontenac peut aller financièrement.

«C’est sûr qu’on privilégie une entente pour le centre sportif et Baie-des-Sables, mais à quel prix, ce sera à mon conseil de décider», dit Gaby Gendron.

Une présentation publique

À la séance publique de novembre du conseil municipal, la mairesse Julie Morin et la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie active Valérie Couture ont souligné les 10 ans du CSM en faisant une présentation publique détaillée de ses états de service.

Elles estiment avoir fait la démonstration que l’infrastructure régionale s’est bien implantée dans le milieu, qu’elle contribue à l’attractivité de tout le territoire de la MRC du Granit et que ses coûts d’opération ont été optimisées. La présentation est d’ailleurs disponible sur le site web de la Ville.

Dans le scénario idéal, la Ville de Lac-Mégantic espère conclure une entente de principe en décembre pour une entrée en vigueur au 1er mai, à temps pour les inscriptions à la prochaine saison de hockey mineur. Et elle a déjà prévu appliquer des mesures transitoires d’ici là pour les municipalités qui deviendront partenaires.

«La démarche de concertation, on ne l’a pas fait juste pour le centre sportif, on a réfléchi la vision de dire qu’il fallait travailler plus ensemble, de manière complémentaire même pour d’autres infrastructures, envisage aussi Mme Morin. Ça ne donne rien d’avoir tous un terrain de baseball, on est mieux d’avoir un terrain de baseball à un endroit et un terrain de soccer à un autre et de travailler ensemble à les entretenir et à les animer. Le centre sportif a été le premier à passer dans le collimateur de cette concertation-là. Et on a l’intention que d’autres projets naissent de cette démarche.»

Le Centre sportif Mégantic en quelques faits saillants

Un aréna de 1200 places, une piscine semi-olympique, un gymnase double, des salles multifonctionnelles, une salle de quilles, un bistro, un agora et une galerie d’art.

2000 visiteurs par semaine.

33 262 inscriptions en 2012-2023, dont 41 % proviennent d’une autre municipalité que Lac-Mégantic.

Un lieu de rassemblement important lors de la tragédie de 2013 et des années de rétablissement qui ont suivi.

En 2023, huit municipalités étaient encore partenaires du Centre sportif Mégantic, soit Audet, Lac-Drolet, Piopolis, Woburn, Sainte-Cécile-de-Whitton, Stornoway, Notre-Dame-des-Bois et Val-Racine.

La municipalité de La Patrie, située dans la MRC du Haut-Saint-François, a joint l’entente intermunicipale du CSM en 2019.

La Station touristique Baie-des-Sables combine en hiver une montagne de ski et son école de glisse, des descentes sur tubes, ainsi que des sentiers de ski de fond et de raquette.