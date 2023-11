Justin et Roxane, deux robots masseurs en Estrie

L’expérience est désormais offerte depuis quelques mois au centre de santé Euro-Spa, en Estrie. Les propriétaires de l’endroit ont acquis deux robots masseurs, développés par une start-up française, Capsix Robotics. Une façon originale de déjouer la pénurie de main-d’oeuvre.

Baptisés Justin et Roxane, les deux robots masseurs, les seuls du genre en Amérique du Nord, font fureur depuis qu’ils sont en place, chacun dans leur salle de massage, affirme Josef Bihler, copropriétaire de l’endroit. Le taux de satisfaction des personnes qui s’abandonnent aux bons soins de ce bras robotisé est de 95%, selon lui.

Détail: Justin et Roxane ne remplacent pas les thérapeutes d’Euro-Spa, établi à Saint-Ignace-de-Stanbridge, petite bourgade entre Farnham et Bedford. Disons plutôt qu’ils complètent l’équipe. Les soins qu’ils offrent se combinent par ailleurs très bien à un massage offert par un massothérapeute en chair et en os, affirme la technicienne qui accompagne les clients avant et après ce massage 4.0, Karine Bugeaud.

(Stéphane Champagne)

«Les personnes qui aiment parler sont moins à l’aise avec le robot, explique-t-elle. Mais ceux qui n’aiment pas interagir durant les soins aiment ça. La plupart des gens sont impressionnés quand ils ressortent de la salle.»

L’IA au spa

L’intelligence artificielle (IA) a été mise à profit par Capsix Robotics, de concert avec l’entreprise allemande Kuka Médical, pour développer Justin et Roxane. Une caméra 3D, placée au dessus de la table de massage scanne la morphologie de l’utilisateur, avant que le bras robotisé se mette à l’oeuvre. Il détecte ainsi les «noeuds» de tension et s’affaire davantage dans ces zones, au besoin, explique Josef Bihler.

Les propriétaires de l'Euro Spa, Josef Bihler et sa conjointe Christine Muehlbauer. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Six types de massage (suédois, californien, etc.) sont proposés. La personne massée peut, à tout moment, gérer la pression effectuée par le robot, avec une télécommande. L’ambiance sonore et le chauffage du lit de massage sont également offerts au choix.

L’extrémité du bras robotique qui est contact avec le dos du client a l’allure de la paume d’une main. Elle est «habillée» d’un silicone médical dont la texture est proche de la peau humaine. Les sept articulations du bras lui permettent de se mouvoir de façon plus fluide et étonnamment silencieuse.

Solution

«Après la pandémie, quand ça a reparti, on refusait entre 50 et 75 massages par semaine, faute de main-d’œuvre. Christine [NDLR: la partenaire de M. Bihler dans la vie comme en affaires] me disait: ‘‘il faut que tu fasses quelque chose’'. C’était déjà difficile avant la pandémie.»

Avant de débuter, il est possible de choisir l'intensité et le type de massage offert, de même que l'ambiance sonore. Le lit peut également être chauffé, si désiré. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

C’est en visionnant une vidéo sur la fabrication des moteurs de voitures BMW électriques que les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place, raconte l’entrepreneur. «C’était fait avec les bras robotisés Kuka, précise-t-il. En faisant des recherches, j’ai trouvé la division médicale de Kuka et la start-up française Capsix.»

Un essai du robot masseur, lors d’un séjour en France, a convaincu le couple d’en acquérir deux pour le centre de santé qu’il a fondé il y a près de 30 ans.

«Le robot ne remplace pas les mains d’une thérapeute. Mais quand tu n’as pas de thérapeutes, c’est la meilleure chose.» — Josef Bihler

Cela fait près d’un an que Justin et Roxane sont en opération à l’Euro-Spa. Ils exercent un attrait plus fort sur la clientèle plus jeune, semble-t-il. Il en coûte 85 $ pour profiter d’un massage de 45 minutes.

Innovation

Selon Josef Bihler, les robots masseurs se détaillent autour de 200 000 $ chacun. L’innovation n’est pas passée inaperçue. Elle a été récompensée cet automne, dit-il, lors de deux événements internationaux en matière de bien-être et de spa.

Il en coûte 200 000 $ pour acquérir un robot masseur. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

M. Bihler agit d’ailleurs à titre de distributeur au Canada pour Capsix Robotics. D’autres spas ont démontré de l’intérêt pour la technologie, dit-il.

Ces robots masseurs, d’utilisation facile, estime l’entrepreneur, pourraient également très bien avoir leur place dans les entreprises soucieuses du bien-être de leurs employés ou encore dans les hôtels.

Bref, Justin et Roxane pourraient bien ne plus être seuls en Amérique du Nord.