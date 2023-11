Une formation pour lutter contre les plantes envahissantes

Les plantes exotiques et envahissantes, dont le nerprun bourdaine, ont un effet dévastateur sur les forêts. (Archives La Voix de l'Est)

L’existence des PEE est une véritable menace dans la région. Les acteurs concernés doivent lutter contre leur propagation, car elles entrent en compétition avec les espèces locales, affectant la diversité, la santé et la pérennité des écosystèmes boisés.

«Ces espèces sont amenées de plus en plus sur le territoire québécois. Les changements climatiques et la mondialisation de l’économie, soit le transport international de marchandises, favorisent leur arrivée et leur installation. Ces espèces peuvent amener différents enjeux», explique la biologiste Ariane Blier-Langdeau, impliquée au sein de l’Organisme de bassin versant (OBV) de la Yamaska.

Économie et environnement

Les enjeux liés aux plantes non indigènes sont à la fois environnementaux et économiques.

Selon la biologiste, leur présence réduit la qualité des habitats et des «services écosystémiques» utiles à la biodiversité. Face à la multiplication exotique, certaines espèces fauniques migrent vers d’autres milieux. Une situation qui pourrait être lourde de conséquences, notamment, pour les pourvoiries.

La biologiste et chargée de projet à l'OBV Yamaska, Ariane Blier-Langdeau (Archives La Voix de l'Est)

«Un producteur d’érable dépend de la présence d’arbres en santé et en bonne quantité sur ses terres. Mais l’installation des espèces envahissantes compromet la régénérescence des arbres et la pérennité de l’érablière», poursuit l’experte.

Les entreprises en foresterie dépendent tout autant d’un milieu favorable aux espèces d’arbres commercialisables. Les colonies indésirées s’installent et envahissent le milieu, au point de compromettre la croissance des forêts. S’ils n’agissent pas à temps, les professionnels doivent investir des «dizaines de milliers de dollars» pour la lutte et le contrôle des PEE.

La présence de ces plantes touche aussi les cultures et les pâturages. Selon le gouvernement du Canada, la menace coûte environ 2,2 milliards de dollars par année, «en raison des pertes de productivité et de qualité, ainsi que des frais croissants liés à la lutte contre les mauvaises herbes et la récolte».

Présentations et ateliers

Plus que nécessaire, la formation est avant tout destinée aux propriétaires et professionnels des milieux forestiers et municipaux. Celle-ci est organisée conjointement par l’Agence forestière de la Montérégie, la MRC Acton et l’OBV Yamaska.

L’activité comprend une multitude de présentations et d’ateliers. L’objectif est de permettre aux acteurs concernés d’adapter leur gestion des terres boisées, en développant les bons réflexes, à la fois pour éviter l’arrivée des PEE et pour identifier et contrôler celles déjà installées.

Au programme: une activité d’introduction, des présentations théoriques, des ateliers d’intégration et des séances de discussions. Une sortie pratique est également prévue.

«L’activité extérieure est plus longue que les parties théoriques. Avant tout, nous souhaitons que les acteurs puissent appliquer les connaissances acquises. Le programme comprend de courtes présentations. Nous souhaitons que le tout soit dynamique et participatif», explique Ariane Blier-Langdeau.

Un aperçu de la journée de formation. (OBV Yamaska)

Les experts invités mettent de l’avant deux espèces bien présentes dans la région, soit le nerprun bourdaine et le nerprun cathartique. Les formateurs proviennent de différentes associations impliquées dans la lutte aux plantes envahissantes, soit l’OBV Yamaska, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) et le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB).

Inscription

Avis aux intéressés: l’inscription obligatoire est en vigueur jusqu’au jeudi 30 novembre. Le coût d’admission pour la formation est de 75$, incluant le repas et les collations.

Cette journée se déroule au Gîte des Oies, situé chemin Charlebois à Roxton Fall. Elle débute à 8 h 30 avec une allocution du préfet de la MRC d’Acton, Jean-Marie Lachapelle. Le tout se terminera vers 16 h avec un petit cocktail.

Pour plus d’informations, il suffit de visiter le site d’OBV Yamaska.