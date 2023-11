Routes enneigées, pannes électriques et écoles fermées

Une neige lourde et collante avait recouvert le territoire estrien et attendait les pelleteurs lundi matin.

Des écoles sont demeurées fermées en Estrie. C’est le cas de celles du Centre de services scolaire des Sommets qui a suspendu ses cours pour la journée pour tous les élèves du primaire, du secondaire ainsi que de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes (sauf pour les programmes en ligne).

Le transport scolaire a été suspendu.

Du côté du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, on a décidé de suspendre pour la journée le transport scolaire et les cours de ses écoles primaires Notre-Dame-de-Liesse, de la Passerelle, Notre-Dame-de-la-Paix et des Deux-Rives.

Leurs services de garde sont également fermés. Les employés de ces écoles ne doivent pas se présenter au travail.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, plusieurs routes de la région étaient enneigées tôt lundi matin. La visibilité restait bonne.

Du côté d’Hydro-Québec, on signale des pannes. Près de 40 000 clients de la société d’État étaient privés de courant lundi matin. Le secteur Memphrémagog était le plus affecté avec près de 20 0000 foyers débranchés (35 interruptions).

On signalait 23 interruptions dans le Val-Saint-François, où 6000 abonnés du réseau étaient sans électricité. Dans la région de Coaticook, plus de 1500 abonnés attendaient le courant.

Au Québec, il y avait plus de 95 000 clients d’Hydro-Québec dans le noir lundi matin.

Environnement Canada prévoit pour le journée de la neige parfois forte mêlée de pluie se changeant en pluie en mi-journée. Les accumulations pourraient atteindre 10 centimètres dans le secteur nord de la région. Des vents à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée seront de la partie. La température devrait mongtert à 3 degrés.

Plus de détails à venir.