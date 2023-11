Parc éolien de la MRC de Coaticook : les citoyens restent mitigés

Cette dernière avait pour but de répondre aux inquiétudes et aux préoccupations des citoyens qui ne sont pas tous convaincus de la pertinence de ces installations.

Selon Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton, les propriétaires terriens qui seraient touchés par les installations ont tous été rencontrés et avisés.

«On veut absolument répondre à toutes les interrogations et à toutes les questions des citoyens. On comprend que c’est un gros projet, on veut donner le plus d’informations possible», explique M. Marion.

Des retombées intéressantes pour la MRC

Jeudi dernier, des panneaux explicatifs ont été présentés aux citoyens pour préciser en quoi consiste l’énergie éolienne et ce que ça peut engendrer comme retombées pour la MRC. Innergex envisage d’implanter entre 20 et 40 éoliennes dans le coin de Saint-Malo, Coaticook et Sainte-Edwidge-de-Clifton.

La MRC s’engage dans une démarche proactive pour donner l’information la plus juste et honnête, en plus de se montrer ouverte.

«Plein de choses se disent là-dessus, certains nous sortent des études pour, des études contre. On se doit de démêler l’information et de dire exactement ce qu’il en est à tout le monde. Tout ce qui est nouveau suscite des interrogations.»

Dans son Plan d’action 2035 — Vers un Québec décarboné et prospère, présenté il y a quelques semaines, Hydro-Québec avait annoncé vouloir «ajouter de nouvelles sources d’énergie à son réseau» en ayant notamment recours à l’énergie éolienne. Plusieurs projets énergétiques se multiplieront au Québec dans les prochaines années.

Par voie de communiqué, la MRC de Coaticook affirme que son «territoire, qui dispose d’un fort potentiel éolien, pourrait contribuer à cet effort énergétique et en tirer des bénéfices financiers importants».

M. Marion voit les retombées d’un tel parc éolien, mais il comprend les inquiétudes. «C’est sûr qu’on invite les conseils municipaux à répondre aux questions, mais c’est un projet qui concerne la MRC. Pour le moment, un référendum n’est pas envisagé.»

D’autres séances d’information pourraient avoir lieu prochainement si les citoyens le manifestent, affirme le préfet de la MRC. «Tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas eu toutes les informations et que des questionnements demeurent, on sera là. On va aussi les tenir au courant de tous les développements à venir.»

D’ailleurs, une page web sera créée pour regrouper toutes les informations du projet.