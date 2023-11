Une nouvelle Gare au cœur d’Eastman

Nommé La Gare, le projet abritera les bureaux de son concepteur, l’entreprise Habitation KYO, et offrira 7500 pieds carrés (695 m2) d’espace commercial en location.

La nouvelle a été annoncée par le promoteur, par voie de communiqué, après qu’il a obtenu les autorisations municipales et permis requis pour lancer la construction.

Il s’agit d’un investissement total de 4,7 millions $. Des entreprises de détail, de service, de restauration ou d’alimentation pourraient s’y installer, selon la vision du promoteur.

Habitation KYO travaille depuis près d’un an déjà à la conception de ce bâtiment qui prendra place sur le terrain qui accueillait auparavant le restaurant Bovila.

«Nous sommes très heureux de la réponse de la Ville d’Eastman», a salué le président-directeur général d’Habitation Kyo Christian Groulx.

«Nous avons voulu proposer un nouvel endroit où les citoyens pourront converger, faire des courses, utiliser la piste cyclable, etc. Nous avons voulu offrir un beau bâtiment à la communauté et espérons que les citoyens s’approprieront les lieux et encourageront les nouveaux commerces qui viendront s’y installer.»

L’architecture du nouveau bâtiment La Gare fera un clin d'oeil à l'une des deux anciennes gares de train d’Eastman qui se trouvait directement sur le même lieu. (Habitation KYO)

L’architecture du nouveau bâtiment et le nom du projet La Gare fait référence à l’une des deux anciennes gares de train d’Eastman qui se trouvait directement sur les lieux, explique également le promoteur. Le concept intègrera donc une charpente en bois massif, une passerelle vitrée, ainsi que des revêtements extérieurs modernes et lumineux.

«Le clin d’œil historique par la reprise d’éléments visuels du bâtiment d’origine se sont imposés dès le départ dans la conception architecturale du bâtiment», souligne M. Groulx.

Habitation KYO est implantée à Eastman depuis 15. Elle se spécialise dans la construction résidentielle et le développement immobilier.