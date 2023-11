Un nouveau centre de conditionnement et de transformation alimentaire à Saint-Camille

Cultur’Innov, est une coopérative spécialisée dans les productions fruitières émergentes. L’entreprise a été fondée en 2009 et regroupe maintenant 310 membres. Elle a enfin eu les capacités financières afin d’aller de l’avant avec ce projet de centre de conditionnement et de transformation alimentaire qui mijote depuis trois ans.

Se dotant de deux salles de transformation, d’un congélateur de conditionnement, de deux congélateurs pour entreposer les fruits et d’une cuisine commerciale, le CCTA offrira l’accès à des équipements collectifs spécialisés tels que presse à jus, presse à huile, broyeur, lyophilisateur, déshydrateur, entre autres.

«Ce qu’on souhaite, lance le directeur général de Cultur’Innov, Pierre-Claude Roy, c’est de renforcer la capacité de nos membres ainsi que les petites entreprises agroalimentaires environnantes par des solutions pratiques et efficaces de la récolte à la table.»

C’est ce qui mènera au traitement sur place de la totalité des résidus d’activités de conditionnement et de transformation. «On adopte ici une logique d’économie circulaire en explorant les opportunités qu’on a de développer des produits à valeur ajoutée à partir des matières résiduelles.»

En somme, l’objectif est de diminuer les frais d’exploitation et faire la promotion d’une utilisation efficace des ressources, tout en générant de nouveaux revenus en créant des coproduits par la valorisation des résidus.

Les travaux viennent d’être terminés. La prochaine étape sera de mettre en place des mesures d’hygiène contrôlées pour commencer la transformation alimentaire.

«C’est une étape importante pour nous parce que les producteurs agricoles rencontrent plusieurs défis. Quand ils commencent à avoir une production fruitière importante, leur défi c’est de faire la transformation de ces fruits», explique M. Roy.

Il ajoute que les entreprises qui ont besoin des fruits de cultures émergentes ne veulent pas nécessairement les avoir sous leur forme entière. «Ils veulent les avoir prêts à être utilisés, comme en jus, en purée, ou déshydratés.»

Cultur’Innov a d’ailleurs engagé une personne spécialisée dans le développement de produits qui va déployer des recettes et transformer les fruits et leurs résidus. La coopérative vise à engager quelques autres personnes quand le CCTA sera bien en marche.

Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national du Canada, Pierre-Claude Roy, directeur général de la Coopérative Cultur'Innov, Marc-Antoine Pelletier, président de la Coopérative Cultur'Innov, Philippe Pagé, maire de la municipalité du Canton de Saint-Camille et Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources étaient présents lors de l'inauguration du CCTA. (Sarah Gendreau-Simoneau/La Tribune)

Spécialiste des productions émergentes

Cultur’Innov offre des services-conseils en agronomie en plus de développer des cultures émergentes et d’offrir des outils à ses membres. «La coopérative a lancé le centre d’innovation en culture émergente avec son verger expérimental privé derrière le bâtiment du CCTA. La coop travaille depuis sur un ensemble d’activités de recherche afin de réduire les risques agronomiques», précise Pierre-Claude Roy.

La camerise, l’argousier, le cassis et le kiwi nordique, développé dans les dernières années au Québec, font partie des fruits de productions émergentes dont s’occupe la coopérative. À cela s’ajoutent les produits forestiers non ligneux comme les champignons ou certaines plantes aux propriétés médicinales.

«Avec le Centre de conditionnement et de transformation alimentaire, on veut continuer de servir nos membres, mais ça va aussi nous permettre de poursuivre la recherche et le développement.»

Pour le préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard, le projet représente la capacité de production agricole et les éléments caractéristiques de la région. «La multitude de partenaires qui se sont associés [au CCTA] démontre que la façon de travailler en partenariat c’est une manière de réfléchir les projets pour les amener plus loin et pour en faire des piliers de notre économie locale. C’est un projet qui continue la mission de Cultur’Innov de contribuer à la recherche et à l’innovation dans le domaine.»

Ce sont en tout dix organisations de tous les niveaux qui ont investi près de 2,3 millions de dollars afin de développer le Centre de conditionnement et de transformation alimentaire des Sources.