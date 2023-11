La Loto-o-suivant fait cinq gagnants en Estrie

Ginette Dion et Bruno Gosselin sont deux des cinq gagnants estriens à la loterie Loto‑o‑suivant. (Loto-Québec)

En plus de gagner ce lot, ils ont pu choisir un organisme sans but lucratif (OSBL) québécois qui leur tient à cœur et auquel un montant de 10 000 $ sera remis dans les prochaines semaines.

Valérie Bessette-Leduc, Ginette Dion, Bruno Gosselin, Maryse Jacques et Rachel Jetté, font partie des 50 gagnants de la troisième édition de la loterie Loto‑o‑suivant de Loto-Québec.

Deux gagnantes, Ginette Dion et Rachel Jetté, ont tenu à soutenir des fondations d’hôpitaux de la région. Mme Dion a choisi le Département de cardiologie via la Fondation du CHUS. «Ils m’ont sauvé la vie», a-t-elle confié lors de son passage à Loto-Québec.

Le choix de Rachel Jetté s’est arrêté sur la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, où elle a également reçu des soins, indique un communiqué de presse de la société d’État.

Bruno Gosselin a quant à lui opté pour la Fondation Rock-Guertin, organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin et aux enfants d’âge scolaire de la région de Sherbrooke.

«Je trouve que cette approche-là fait vraiment chaud au cœur.» — Bruno Gosselin

Pour sa part, Maryse Jacques a choisi la Maison La Cinquième Saison, de Lac-Mégantic, qui prodigue des soins palliatifs et des services d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes dans la dernière étape de leur vie.

La gagnante Valérie Bessette-Leduc a voulu que l’Institut de recherche en dermatologie de Montréal reçoive un don de Loto-Québec, pour soutenir la recherche sur le trouble de l’ichtyose, une maladie de la peau.

«Depuis le lancement de Loto-o-suivant, en 2021, c’est déjà plus de 1,5 million de dollars qui ont été remis à plus d’une centaine d’OSBL québécois choisis par les gagnants», souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto‑Québec.

«Chez nous, redonner est au cœur de notre mission, poursuit-elle. Cette loterie caritative permet justement à des personnes d’apporter leur soutien à des organismes qui leur sont chers et qui, bien souvent, se trouvent dans leur communauté.»