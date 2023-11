Plan de transport actif: Eastman à pied, à vélo... et en ski

Après un processus de consultation avec ses citoyens, la municipalité d’Eastman a pondu ce plan qui a comme objectif de mettre en place des infrastructures facilitant les déplacements alternatifs à la voiture.

« À Eastman, l’idée de partir de chez soi à pied, à vélo ou en ski pour rejoindre le centre du village ne relève pas seulement de la mobilité, mais aussi de la qualité de vie », soutient Lucie Lanteigne, conseillère municipale présidant le comité de transport actif et collectif d’Eastman.

« Ce projet est le fruit de notre engagement envers une vitalité communautaire et économique ainsi qu’une culture de vie active au village. »

Le plan propose quatre axes d’intervention afin d’accroître la sécurité des piétons et des cyclistes.

Pour ce faire, on souhaite que le transport actif devienne plus accessible et sécuritaire dans le noyau villageois durant toute l’année, connecter les différents secteurs au noyau villageois, rendre les routes provinciales plus conviviales aux cyclistes et aux piétons, puis développer une culture de vie active.

La Municipalité répond ainsi à la demande de ses citoyens puisque 84 % des Eastmanois affirment qu’ils opteraient davantage pour le transport actif si des infrastructures adéquates étaient en place, soutient-on dans un communiqué de presse.

De 50 à 30 km/h

Des projets en ce sens ont été réalisés, souligne la Municipalité. En collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), un nouvel arrêt obligatoire a été installé à l’intersection de la route 112 et du chemin George-Bonnallie. On a aussi réduit la vitesse maximale de 50 à 30 km/h dans la zone scolaire, ce qui facilite la traversée à cette intersection et le transit des écoliers, explique-t-on.

« Merci aux citoyens qui nous aident à améliorer la qualité de vie à Eastman en participant activement aux consultations publiques », déclare la mairesse Nathalie Lemaire.

« Nous les invitons maintenant à aller consulter le plan de transport actif et profiter des nouveaux aménagements et ceux à venir afin d’intégrer le transport actif à leur quotidien. »

Le plan de transport actif de la municipalité d’Eastman est disponible à l’adresse suivante.