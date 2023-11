Achat d’un camion de pompier: Beaulac-Garthby n’a pas suivi les règles, selon l’AMP

La municipalité de Beaulac-Garthby n'a pas suivi les règles de l’art lors de l'achat d'un camion d'incendie, selon l'AMP. (Archives La Voix de l'Est)

À la suite de l’analyse d’un dossier visant l’acquisition d’un camion-incendie pour la Régie incendie des Rivières, l’AMP conclut que la municipalité a contrevenu au cadre du processus d’appel d’offres.

« La municipalité a orchestré le résultat de la demande de soumissions lorsqu’elle a réalisé qu’elle ne pouvait pas attribuer le contrat de gré à gré, puisque le coût d’acquisition total requérait plutôt d’ouvrir le marché à la concurrence », selon la preuve recueillie par l’AMP.

« De plus, la municipalité n’a pas respecté ses obligations lors de la planification de ses besoins. Il est démontré qu’aucune démarche d’analyse n’a été effectuée pour déterminer quelles performances ou exigences fonctionnelles étaient nécessaires pour les combler. »

En plus de Beaulac-Garthby, la Régie incendie des Rivières dessert quatre autres municipalités voisines, Weedon, Stratford, Dudswell et Lingwick. (LA TRIBUNE, CHLOÉ COTNOIR)

L’achat du camion a finalement été officialisé par la municipalité le 13 mars 2023, par la résolution, au coût de 153 792,27 $. L’AMP a commencé son enquête à la suite d’une dénonciation formulée en août dernier.

Les vérifications de l’AMP n’ont pas permis de conclure que la municipalité a réalisé une estimation des coûts ni qu’elle a procédé à une étude de marché afin d’obtenir des comparatifs, ajoute-t-on dans un communiqué de presse.

« L’AMP conclut aussi que la municipalité n’a pas respecté ses obligations de reddition de comptes en omettant de publier au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) les informations complètes liées à la demande de soumissions, et ce, plusieurs mois après la fin du contrat », affirme-t-on dans un résumé de la démarche.

« Enfin, des acteurs impliqués dans l’acquisition du camion-incendie se sont préalablement entendus sur la version des faits qui serait relatée à l’AMP et que des courriels en lien avec le présent dossier ont été détruits par la municipalité. »

Recommandations

L’AMP recommande, entre autres, au conseil municipal de la municipalité de « se doter de procédures efficaces et efficientes lors de l’étape de la planification des besoins afin notamment d’assurer le respect des dispositions du cadre normatif lors de la définition des besoins ainsi que pour l’exercice d’estimation des coûts ».

Elle doit aussi requérir de « l’accompagnement nécessaire afin d’établir un plan de formation des employés impliqués dans la gestion contractuelle, dans le but qu’ils disposent des connaissances et des outils nécessaires à l’accomplissement de leur travail ».

L’appareil municipal doit aussi obtenir de l’aide en ce qui concerne « le respect des grands principes régissant les marchés publics de manière à ce que le personnel soit responsabilisé quant aux impacts négatifs d’une gestion contractuelle déficiente ».

Du côté de l’AMP, on mentionne que la municipalité a 45 jours pour présenter un plan d’action pour se conformer aux recommandations.

L’Autorité des marchés publics n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions ni de résilier le contrat. Son mandat auprès du monde municipal en est un de sensibilisation, mentionne-t-on.

Des correctifs

Joint à ce sujet, le directeur général de la municipalité, Claude Lebel, admet que le dossier du fameux camion de pompier n’a pas toujours été mené de la bonne façon.

« Nous nous conformerons aux recommandations de l’AMP », dit-il.

« Nous avons l’intention d’apporter des correctifs. Certains sont déjà en place, comme la formation en gestion contractuelle et du SEAO », assure M. Lebel, qui est en poste depuis un an.

Il en profite pour dire qu’une petite municipalité comme celle de Beaulac-Garthby doit évoluer et répondre aux mêmes exigences que les plus grosses, mais avec des moyens et des effectifs réduits.

« À la municipalité, nous sommes seulement trois, moi inclus », fait-il remarquer.

« Nous ne sommes pas assez nombreux pour répondre à ce qu’on nous demande en termes de reddition de comptes. Pour nous conformer aux recommandations de l’AMP, nous devrons engager du personnel. Nous devons suivre les règles, mais ce sont les citoyens qui vont devoir payer. »

