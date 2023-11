Une nouvelle aire protégée grâce à la Fiducie de conservation Massawippi et Stanstead-Est

Pour la Fondation, il s’agit d’une première servitude en partenariat avec une municipalité, et le premier terrain protégé sur la partie est du lac Massawippi. Celui-ci compte une superficie de plus de 13 hectares.

Pour Stanstead-Est, il ’agit d’une première servitude de conservation. Le projet s’est conclu après 24 mois de discussion. Le conseil municipal avait d’abord acquis le terrain d’Hydro-Québec en 2021, afin d’en faire un espace « dédié à la mise en valeur du patrimoine écologique, culturel et paysager ».

La Fondation Massawippi et la Fiducie de conservation Massawippi sont deux organismes caritatifs qui sont chargés respectivement du financement et de la gestion de vastes zones protégées dans le bassin versant du lac Massawippi.

Les deux partenaires ont aussi conclu une entente sur l’aménagement d’un réseau de sentiers récréatifs au sein du parc des Chutes-Burroughs, dont les travaux sont prévus à la fin du printemps 2024.

L’ancienne centrale hydroélectrique d’Hydro-Québec n’est pas visible de la route 143, mais elle se dresse fièrement aux abords de la rivière Niger. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

La directrice générale de la Fondation, Hélène Hamel, rappelle que l’organisme a une équipe d’aménagement des sentiers.

« On voulait que les sentiers soient faits de façon à avoir très peu d’impact sur l’environnement [...] On espère, à la fin de l’automne, qu’on puisse ouvrir les sentiers », fait-elle valoir. Déjà, souligne-t-elle, la Municipalité a fait construire un petit belvédère permettant d’admirer les chutes. « Elle a aussi un très beau projet, muséal et informatif. »

Le tracé devrait compter 1,9 km de sentiers pour la marche ou la raquette. « Ça ne sera pas pour les VTT ou les vélos », souligne-t-elle.

Le parc des Chutes-Burroughs abrite plusieurs espèces vulnérables. On y retrouve entre autres une espèce de salamandre susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Parmi les espèces végétales présentes, on en compte aussi des vulnérables à la récolte. On recense également la vergerette de Provancher, une espèce menacée au Québec. L’organisme de conservation Corridor appalachien est d’ailleurs impliqué dans le dossier depuis 2019; il a produit l’évaluation écologique du terrain.

La plage Ethan des Sentiers Massawippi, à Sainte-Catherine-de-Hatley. (Isabelle Pion/La Tribune)

La Fondation Massawippi compte aussi un réseau pédestre à Sainte-Catherine-de-Hatley, les Sentiers Massawippi, de même que le parc Scowen à North Hatley. « Ce sera notre notre troisième site, le premier sur la côte est du lac », précise Hélène Hamel. « C’est un peu notre territoire, le bassin versant de la Massawippi. On n’est pas tout seul, mais on est très actif dans ce secteur-là. »