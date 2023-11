Un nouveau scénario pour le réseau d’aqueduc de Saint-Denis-de-Brompton

Lors d'une soirée d'information sur le projet d'implantation d'un réseau d'aqueduc et de prolongement du réseau sanitaire de Saint-Denis-de-Brompton, dans les secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais, les citoyens ont été informés des coûts, de l'échéancier et des nouveaux enjeux que comporte la possible construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux. (Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton)

Le projet de 31,4 M$, qui, à la base, favorisait l’agrandissement de l’usine de traitement des eaux du Domaine Forest, semble maintenant se transformer davantage en construction d’une nouvelle usine, sur un autre terrain, les coûts étant comparables pour les deux scénarios.

«L’enjeu, explique Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton, c’est qu’on veut ajouter des résidences alimentées par l’usine de traitement des eaux. On voit à moyen et long terme et, avec la croissance de la municipalité, on a comme objectif de pouvoir desservir 1000 résidences.»

Le bâtiment et les équipements de l’usine du Domaine Forest appartiennent à la municipalité, alors que le terrain est privé.

«On doit donc demander la permission d’agrandir l’usine. En plus, pendant les modifications, on doit continuer d’alimenter les résidents qui sont déjà sur le réseau. Construire une nouvelle usine devient alors plus simple et plus favorable.» — Le maire Daniel Veilleux

Nouvel enjeu de taille

La présence naturelle d’amiante constitue un enjeu imposant pour la suite des choses. «On travaille en collaboration avec le ministère de l’Environnement pour essayer de mettre en place des mesures d’atténuation pour éviter les frais supplémentaires que le projet pourrait générer.»

Dans son guide d’intervention Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques indique «que tout sol contenant de l’amiante, même en traces (≤ 0,1 %), représente un risque pour la santé humaine et l’environnement en général».

Or, une dizaine de forages, dans les secteurs concernés, ont révélé des concentrations d’amiante entre 0,1 % et 4 %.

«Le statu quo n’est pas une option pour nous. Des exemptions ont été faites dans d’autres municipalités. On a bon espoir que le gouvernement entende nos préoccupations pour nous aider soit financièrement avec des subventions supplémentaires, ou encore, en acceptant nos mesures d’atténuation», souligne M. Veilleux, ajoutant que la municipalité fait affaire avec une firme spécialisée dans le domaine pour l’aider à réaliser le projet.

Périmètre urbain

D’ailleurs, pour atténuer les coûts et avoir accès à plus de subventions, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est en train d’évaluer l’option de modifier son périmètre de villégiature en milieu urbain.

«Pour nous permettre ce changement, on a fait appel à une firme d’urbanisation spécialisée. On a ensuite présenté un schéma d’aménagement à la MRC qui représente les deux secteurs et qui répond aux critères pour se qualifier milieu urbain.» — Daniel Veilleux

Daniel Veilleux assure que ces subventions pourraient leur permettre d’avancer, surtout si les problèmes d’amiante ne se règlent pas comme il l’aurait souhaité. «Ça fait déjà quelques mois qu’on a entamé le tout avec la MRC. On aimerait avoir le résultat vers le printemps, mais ça risque d’être plus vers l’automne que le tout sera officialisé.»

Lors de la présentation de lundi, qui regroupait une centaine de personnes sur place, selon les dires de M. Veilleux, la municipalité a dévoilé l’échéancier qui a été quelque peu retardé. La séance a d’ailleurs été enregistrée pour ceux qui n’ont pas pu y assister.

«C’est un projet qui est sur la table depuis quatre ans déjà. On accuse un certain retard de 6 à 9 mois, notamment en raison des enjeux d’amiante et de modification du périmètre. On est cependant sur un bel air d’aller, explique le maire. On travaille fort pour arriver à dire qu’en début 2027, tout sera terminé.»