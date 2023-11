Le chalet de l’île Charest bientôt démoli à Magog

La Ville de Magog, propriétaire du site depuis 10 ans, a pris cette décision à la suite d’une étude de stabilité du bâtiment qui a révélé un risque d’effondrement.

Les travaux de démolition s’échelonneront sur environ une semaine, indique la Ville par voie de communiqué.

«L’île deviendra un espace naturel sauvage qui contribuera à verdir le paysage de la pointe Merry», ajoute-t-on.

Un don à la Ville

L’île Charest était la propriété depuis les années 60 de Claude «Red» Charest, père de l’ex-premier ministre Jean Charest. La famille y passait ses vacances d’été quand les cinq enfants étaient jeunes et le site a souvent servi de lieu de rassemblement politique par la suite.

Au décès de Claude Charest en 2010, la famille a tenté de vendre l’île, sans succès. Elle a finalement été cédée à la Ville de Magog en 2013 contre un reçu de charité. Sa valeur avait alors été établie à 400 000 $.

Le petit chalet trois saisons qui se trouve sur l’île d’un peu plus d’un hectare était loin d’être un palace, de l’aveu même de Jean Charest dans une entrevue qu’il accordait à La Tribune en 2013. Au début il n’y avait même pas d’électricité et «quand on voulait se laver, on le faisait dans le lac».

Avec les pluies abondantes et la crue exceptionnelle du lac Memphrémagog cet été, le petit bâtiment a été inondé et sa structure a été affaiblie, a expliqué la mairesse Nathalie Pelletier.

«C’est pourquoi nous avons préféré démolir le chalet vétuste et laisser la nature reprendre ses droits.»

Espace naturel sauvage

Rappelons qu’à moins de s’y rendre en embarcation par voie navigable, l’île Charest est présentement inaccessible au public et non fréquentée.

Un sondage mené auprès de la population de Magog en 2015 avait conclu qu’il valait mieux laisser l’île en espace naturel.

Dix ans plus tard, la mairesse Pelletier explique que l’étroitesse de l’île incite toujours la municipalité à prioriser l’état naturel plutôt que son développement.

«Son étroitesse fait en sorte que nous nous retrouvons rapidement dans la bande riveraine. Nos options pour réaliser un projet sont donc limitées.» — Nathalie Pelletier

La Ville ne ferme toutefois pas la porte à évaluer éventuellement s’il serait possible de la rendre accessible aux citoyens.

Les travaux de démolition du chalet entraîneront une hausse des déplacements dans cette zone, en raison de la présence de véhicules lourds et de travailleurs, signale la Ville.

«Un périmètre de sécurité sera instauré et les utilisateurs du parc seront invités à respecter la signalisation en place.»