Front commun : le système public « tombe en morceaux » aux yeux des travailleurs

Julien Bilodeau, enseignant à l’école du Touret, souhaite que le gouvernement prenne conscience de l’état des services publics. « Une fois qu’ils vont constater à quel point le système s’effrite et tombe en morceaux, le moyen pour régler ça est de valoriser les gens qui travaillent tous les jours pour ce système. »

Il souhaite une meilleure reconnaissance des employés du secteur public. « Si on pile toujours sur la tête des gens qui sont là pour le système et bien le système va continuer de se vider. »

M. Bilodeau a reçu des courriels d’appui des parents de ses élèves à l’aube de la grève de trois jours. « Ça montre à quel point on est rendu à un moment où il faut arrêter cette saignée de nos services publics. »

Visionnez notre reportage vidéo sur le sujet juste ici! (Vidéaste : Maxime Picard | Journaliste : Lilia Gaulin | Réalisation et montage : Mòrag Bélisle)

Des milliers de travailleurs en éducation se sont réunis, mardi, devant le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS). D’autres manifestations ont eu lieu notamment à Windsor, Val-des-Sources et East-Angus.

C'est une foule bruyante qui était réunie à proximité de l'école du Triolet à Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Alexandre Boutin, président du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS (SPTA-CSQ), souhaite que davantage de postes à temps plein soient créés puisque 70% de ses membres travaillent à temps partiel.

Deux éducatrices en service de garde rencontrées à la manifestation à Sherbrooke sont « à bout de souffle ». Judith-Ann Neeley et Manon Jutras expliquent que l’an dernier, un plan de contingence a été mis sur pied à l’école du Jardin-des-Lacs à Saint-Denis-de-Brompton. « Il y avait une éducatrice pour 60 élèves. On n’avait plus de personnel. C’était fou. »

« Les enfants écopent des conditions. [...] On n’a plus le temps d’avoir un contact humain. Encore cette année, quand une personne manque, on doit compenser. [...] On peut aller aider les enseignants quand ils en ont besoin. Offrez des heures normales et il va y avoir du personnel dans les services de garde. Ce n’est pas avec des 10 heures ou des 15 heures par semaine qu’on va recruter », explique Mme Neeley qui doit se déplacer quatre fois par jour comme ses heures sont coupées.

La solidarité était présente entre les travailleurs du milieu de l'éducation à Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Rétention et attraction du personnel

L’attraction et la rétention des professionnels en éducation sont les priorités du Syndicat des professionnelles et des professionnels de l’éducation de l’Estrie (SPPEE-CSQ), explique son président Martin Côté. La reconnaissance de la scolarité et de l’expérience des membres, un meilleur salaire et un horaire flexible font partie des autres priorités de ce syndicat.

« C’est vraiment énergisant. On voit vraiment que nos membres sont derrière nous et veulent vraiment que les choses changent. » — Martin Côté

David Drouin, président du Syndicat des employés manuels du CSSRS (SEM-CSQ), explique que le salaire est un enjeu crucial pour ses membres. « Pour les ouvriers spécialisés, électriciens ou plombiers [par exemple], on veut la fin du chantage sur la prime de 10%. C’est une prime de rétention de personnel. [...] Quand on pense à l’écart salarial qu’il y a avec d’autres milieux comparables, on peut atteindre dans certains domaines jusqu’à 34% d’écart. »

Les présidents des différents syndicats en éducation en Estrie David Drouin, Richard Bergevin, Alexandre Boutin et Martin Côté. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

La composition de la classe, une diminution de la tâche des enseignants et une meilleure rémunération sont les priorités du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE-CSQ). Richard Bergevin salue la détermination de ses membres.

Le milieu de la santé en grève

Du côté de l’Hôpital Fleurimont, un peu plus d’une centaine de travailleurs du réseau de la santé débrayaient lors du passage de La Tribune, peu avant midi.

Plusieurs d’entre eux représentaient des métiers « dans l’ombre de l’ombre » en santé : mécaniciens de machines fixes, plombiers, frigoristes et électriciens, par exemple.

« Quand tu vas te faire opérer, tu penses que ça prend des infirmières et un médecin. C’est vrai. Mais les installations utilisées sont bâties et entretenues par les différents corps de métiers. Quand quelque chose brise, il faut qu’on soit là rapidement et ça, ce n’est pas connu ou valorisé », explique Raymond Couture, plombier au CIUSSS de l’Estrie-CHUS depuis quatre ans.

Comme la plupart de ses collègues qui pratiquent des métiers manuels dans cet établissement, il est catégorique : la question salariale est la plus importante pour ces catégories d’emploi.

« Contrairement à d’autres métiers dans le réseau, nos conditions sont bonnes. C’est vraiment un bel emploi que j’occupe et, contrairement aux infirmières, par exemple, on a de bonnes conditions. Par contre, les conditions salariales laissent vraiment à désirer, ce qui complique le recrutement. » — Alexandre Nadeau, frigoriste à Fleurimont

« J’ai été 20 ans dans la construction, continue-t-il. Là-bas, les gars gagnent 45$/h. Moi, je suis à 27,58$/h ici. On s’attendrait à ce que le public en fasse plus pour retenir ses travailleurs spécialisés dans des domaines en demande comme ça.»

Car le problème, selon lui, est dans la rétention. Un point de vue auquel souscrit Alexandre Dostie, qui est l’apprenti de M. Nadeau depuis tout récemment.

« Il n’y a pas d’échelle salariale. À 27$/h, quand tu sors de l’école, ça se prend bien, mais plus tu prends de l’expérience, plus tu te rends compte que tu peux aller faire plus ailleurs », estime-t-il.

M. Dostie ne sait d’ailleurs encore pas s’il restera dans le réseau de la santé lorsqu’il gravira les différents échelons de son métier, bien qu’il soit présentement dans un emploi qu’il juge valorisant et épanouissant. Le règlement de la question salariale dans les présentes négociations sera déterminant pour lui.

« Cette réalité rend le recrutement difficile », ajoute Raymond Couture.

Son collègue Sébastien Sanscartier, qui est mécanicien de machine fixe, souligne lui aussi avoir déjà vu des gens s’intéresser à travailler dans le réseau de la santé, mais qui ont finalement reculé en raison du salaire.

« Quand tu peux gagner 15$/h ou 20$/h de plus ailleurs, peu importe les conditions, ça influe sur le choix », croit-il.