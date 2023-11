50 % des Québécois prévoient diminuer leurs activités récréatives cet hiver

Le patinage récréatif et la glissade sur tubes intéresseront respectivement 41 % et 33 % des Québécois(es) cet hiver, selon un sondage d'Événements Attraction Québec. (Corporation du Pays de l'ardoise)

Une proportion de 18 % des répondants dit ne pas savoir quel sera l’impact du coût de la vie sur cet aspect de leur budget. Pour 32 %, la situation financière n’aura aucun impact sur cette pratique.

L’enquête sur les intentions de visites des Québécois à l’hiver 2023-2024 montre que 58 % comptent participer cette année à au moins une activité récréotouristique lors de la saison hivernale 2024. Elle peut prendre différentes formes, que ce soit les sports, les loisirs ou la culture.

La randonnée est l'activité de plein air la plus populaire, selon un sondage d'Événements Attraction Québec, qui a sondé les Québécois sur leurs intentions cet hiver. (Archives La Tribune, Isabelle Pion)

En 2023, ce sont 76 % des Québécois qui ont participé à au moins une activité récréotouristique hivernale. Ces activités englobent notamment la visite à des festivals et à des musées ou encore de la randonnée. Celle-ci est d’ailleurs la sortie de plein air la plus populaire auprès de la population: une proportion de 63 % a l’intention de la pratiquer. Du nombre, 86 % prévoient en faire à proximité de la maison. Le patinage et la glissade sur tubes intéressent de leur côté 41 % et 33 % des Québécois.

Si on voit un ralentissement des intentions, celles-ci peuvent fluctuer, note le directeur général d’ÉAQ, François-G. Chevrier, rappelant du même coup qu’il s’agit d’un sondage. On voit bien, dit-il, que dans ce contexte inflationniste, les gens ont envie de bouger et de visiter à proximité de leur domicile.

« Ce qu’on est content de constater, c’est que les gens ont envie de bouger et d’être actifs. Il y a tellement une grande variété d’offres au Québec… et il y en a pour toutes les bourses. Les Québécois ont probablement compris que s’ils prennent le temps de chercher, ils vont trouver quelque chose à la hauteur de leur budget », fait-il valoir.

« Malgré un contexte économique difficile et le signal de prudence dans les dépenses, c’est enthousiasmant de voir un niveau d’intention de pratique d’activités si élevé. » — François-G. Chevrier, directeur général d’ÉAQ

Le mois dernier, un sondage mené par la firme Deloitte montrait que les Canadiens prévoyaient réduire leur budget de cadeaux de Noël. Cependant, ils anticipaient une hausse des dépenses de 11 % liées aux voyages pendant les Fêtes.

« Plus globalement, on a le défi que les gens gardent le goût de vacances au Québec […] sans nécessairement se mettre en compétition avec le soleil et le Sud », répond M. Chevrier lorsqu’on l’interroge sur les défis de l’industrie dans un contexte où les voyages ont repris à vive allure.

Le marché de Noël du Marché de la Gare de Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Popularité des marchés de Noël

Alors que la période des marchés de Noël bat son plein en Estrie et ailleurs au Québec, l’enquête montre que 66 % de la population prévoit en visiter un. Événement Attraction Québec y voit « un engouement croissant pour les traditions », puisque la participation se chiffrait à 32 % l’année dernière.

Uniquement dans la région estrienne, on recense une quarantaine de marchés.

« Il y a une belle croissance de l’offre. On doit avoir une trentaine de municipalités qui offrent des marchés de Noël. Ça devient de plus en plus accessible », dit-il en y voyant aussi un intérêt pour l’achat local et des produits du terroir.

Le sondage montre également que 27 % des répondants adeptes de planche à neige et de ski alpin prévoient se déplacer à l’extérieur de leur région afin de dévaler les pentes.

Par ailleurs, l’organisation dit remarquer que « les critères de développement durable ne sont pas encore complètement intégrés parmi les facteurs décisionnels des Québécois ».

L’enquête montre que « l’impact social bénéfique à la communauté » et « l’écoresponsabilité des entreprises » n’ont été spécifiés que par 4,8 % des répondants ». Les facteurs qui influencent d’abord le choix des Québécois lorsque vient le temps de faire une sortie reposent d’abord sur le plaisir, la proximité du domicile de même que les coûts de l’activité.

Le coup de sonde a été mené par Segma Recherche en collaboration avec l’Association des stations de ski du Québec.