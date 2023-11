Mont-Orford met son nouveau système d’enneigement à l’épreuve

Les canons à neige ont été activés dimanche en fin d’après-midi. On attendait que les températures froides s’installent pour de bon pour lancer les opérations d’enneigement, explique Valérie Colette, directrice marketing et communication.

Le nouveau système d'enneigement a coûté 2 millions $. (Mont-Orford)

« Nous sommes pas mal aux mêmes dates que l’an dernier à quelques jours près », affirme-t-elle.

« Nous espérons que le froid va rester. Nous allons pouvoir nous ajuster. »

En mars dernier, on apprenait que la station de ski Mont-Orford allait faire l’achat de canons à neige fixes à installer à différents endroits stratégiques dans la montagne. Il s’agissait d’un investissement de deux millions $.

Le projet prévoyait également l’ajout d’une nouvelle pompe. La capacité d’enneigement a été augmentée de 25 %.

« Elle nous permet d’enneiger à deux endroits en même temps, fait remarquer Mme Colette. Avant, c’était un secteur à la fois. »

« Par exemple, nous avons commencé en fabriquant de la neige dimanche sur deux versants. »

Ainsi, les canons ont commencé à cracher des flocons sur les pistes Familiale, Magog et Grande-Allée sur le mont Alfred-Desrochers.

Et le début de saison? « Nous n’avons pas encerclé de date encore », répond Mme Colette.

« Mais nous visons encore cette année le début de décembre. »

L’an dernier, les skieurs avaient pu dévaler les pentes d’Orford à 9 décembre, rappelons-le.

À Owl’s Head aussi

À Owl’s Head, la fabrication de la neige a aussi débuté.

On dit avoir observé une fenêtre de froid de 40 heures à partir de dimanche qui permettra d’accumuler des flocons artificiels. On souhaite là aussi pouvoir commencer la saison le plus tôt possible.

Les deux directions des centres de ski demandent aux randonneurs de cesser de grimper les montagnes en raison du début de l’enneigement.

Selon Environnement Canada, les températures demeureront largement sous le point de congélation la nuit au cours des prochains jours dans la région estrienne. Le mercure devrait toutefois atteindre les 4 et 5 degrés au milieu de la semaine.