Magog lance l’appel d’offres pour son nouveau «skatepark»

La nouvelle a été confirmée à la fin de la séance du conseil lundi soir, lors du tour de table des élus. L’appel d’offres sera lancé dans les prochains jours. L’octroi de contrat est prévu cet hiver et les travaux pourraient débuter au printemps 2024.

Un plan d’aménagement a aussi été présenté lundi soir.

Lieu de rassemblement intergénérationnel

Par communiqué, la Ville explique avoir travaillé «de concert avec un architecte paysager afin de s’assurer que la nouvelle infrastructure s’intégrera convenablement à la pointe Merry».

«La configuration du skatepark respecte toujours celle qui a été définie à la suite de la consultation faite auprès des jeunes en 2021», précise-t-on.

«On y proposera différents modules adaptés pour les débutants et les expérimentés, et ce, tant pour les amateurs de planches à roulettes, de trottinettes et de BMX.»

Le prochain skatepark de Magog quittera son emplacement actuel près du stationnement Cabana pour se retrouver à la pointe Merry. Le projet est estimé à 3,5M$. (Ville de Magog)

L’ajout d’éclairage et d’une petite piste de style «pump track» est aussi prévu, de même que l’aménagement d’une place publique ombragée, avec du mobilier urbain, dans le but que la nouvelle infrastructure sportive devienne un lieu de rassemblement communautaire et intergénérationnel. Un maximum d’arbres et d’espaces verts doivent être conservés.

Un projet de 3,5 M$

Le projet est maintenant estimé à 3,5 millions $ et doit toujours être soutenu financièrement par un OBNL, via une campagne de sociofinancement, ainsi que par la MRC de Memphrémagog et la Ville.

Des aides gouvernementales pourraient également être confirmées, selon l’administration municipale, qui avait obtenu une aide de 495 000$ du fédéral en mai 2022 pour la première mouture du projet.

La Ville n’a pas détaillé le montage financier du projet, lundi soir, mais s’est engagée à le faire «dans les mois à venir».

Voilà plus de trois ans que le milieu est mobilisé à travers l’organisation Magog Skate Plaza pour doter Magog d’un parc de planches à roulettes de nouvelle génération.

Le concept a été élaboré par des utilisateurs avec entre autres la complicité de la Régie de police Memphrémagog, des travailleurs de rue et de la maison des jeunes.

L’investissement requis n’est toutefois pas sans faire sourciller un certain nombre de citoyens qui suivent de près les dossiers municipaux et qui sont intervenus souvent dans les derniers mois pour remettre en question la pertinence et l’utilisation projetée d’une telle infrastructure.

Au départ, ce nouveau skatepark devait prendre place sur le site actuel près du stationnement Cabana, mais les plans et devis réalisés à la fin de 2022 ont révélé un niveau élevé de contamination du sol qui faisait grimper de façon trop importante les coûts du projet.

On voulait alors s’en tenir à une enveloppe budgétaire de 2 M$.

Le site maintenant retenu à la pointe Merry est situé à proximité du stationnement, entre le terrain de volleyball et les pistes cyclables et piétonnières. Cette zone est considérée comme peu exploitée par la Ville. Les pistes cyclables et piétonnières seront néanmoins réaménagées «pour assurer une intégration optimale avec la nouvelle infrastructure sportive».