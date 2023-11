Lac-Drolet agrandit sa caserne et son garage municipal

«On stationnait les camions l’un à l’arrière de l’autre à la queue leu leu depuis des années, alors maintenant chaque camion va avoir sa porte pour répondre aux normes», explique le maire Michel Ouellet.

«Parce que là si le premier camion ne part pas, le deuxième ne peut pas sortir non plus, ce n’est pas idéal comme situation.»

En grande pompe mercredi, la Municipalité a souligné le début des travaux d’agrandissement de sa caserne incendie et de son garage municipal pour un investissement total de 1,78 million $.

Le projet obtient une subvention de 1,2 million du ministère des Affaires municipales. C’est le député de Mégantic François Jacques qui a procédé à l’annonce sur place mercredi, au nom de la ministre Andrée Laforest.

L'aide financière de Québec pour agrandir la caserne incendie de Lac-Drolet a été annoncée en présence de Joannie Poirier, directrice générale de la municipalité, Sébastien Gaudry, ingénieur, François Jacques, député, Michel Ouellet, maire, André Gagné, architecte, Michel Gosselin, ingénieur, Marie-Pascal Bélanger de Construction R. Bélanger et Marco Turcotte, officier du service incendie. (Municipalité de Lac-Drolet)

«Le bâtiment qui regroupe la caserne de pompiers et le garage municipal ne répondait plus aux besoins de la Municipalité. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne Lac-Drolet dans ces travaux attendus qui permettront de créer des espaces essentiels et d’installer des équipements adaptés tout en assurant la sécurité des pompières et des pompiers», a exprimé M. Jacques.

Pour le maire Ouellet, l’investissement arrive à point.

«Ces améliorations permettront de répondre plus efficacement à nos obligations municipales et de créer un lieu de travail sécuritaire pour notre personnel et nos pompières et pompiers», a-t-il dit.

Les travaux d’excavation ont commencé la semaine dernière et le chantier devrait être complété à la mi-fin mai 2024. Les travaux seront réalisés par phase pour éviter d’entraver la bonne marche des services d’incendie, de déneigement et de travaux publics.

À terme le bâtiment qui abrite la caserne et le garage municipal disposera d’une superficie de 978 m2.

La caserne de pompiers sera réaménagée pour permettre notamment l’ajout d’une salle de décontamination, de stations de remplissage d’oxygène et de lavage de l’équipement, d’un grand vestiaire et d’un bureau fermé.

Le garage municipal gagnera quant à lui 200 m2, de manière à créer l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un puits mécanique adapté et de deux baies d’entretien des véhicules incluant deux portes de garage.

Divers travaux de mise aux normes du bâtiment seront aussi réalisés.

L’aide financière provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2023-2033.

Lac-Drolet compte une population d’un peu plus de 1000 personnes.

À Saint-Cyrille aussi

Au même moment mercredi, le ministère des Affaires municipales a également annoncé une aide de 1,2 million $ à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, dans la région de Drummondville, pour l’agrandissement et la réfection de la caserne de pompiers.

Le projet prévoit la démolition de cloisons intérieures et du parement extérieur, de même que le remplacement des portes, des fenêtres, de la toiture, du système des eaux usées et de la plomberie. Dans la partie existante du bâtiment se trouveront un bureau administratif, une salle multifonctionnelle, un vestiaire et des pièces utilitaires. Les travaux d’agrandissement permettront également l’aménagement de baies de stationnement, d’une salle de décontamination et d’une salle pour les habits de combat.