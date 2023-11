Mégan Guérin, mordue de canicross

Le canicross, discipline sportive de plus en plus populaire au Québec, a conquis le cœur de Mégan Guérin, jeune athlète de Saint-Claude, et de son chien Gaia. (Daniel Thibault)

Ce sport méconnu, même si le nombre d’adeptes grandit chaque année, consiste à faire de la course à pied avec un chien attelé à la taille. En plus du canicross, les athlètes de ce type de sport peuvent pratiquer le scooter (à trottinette), le bikejoring (à vélo), ou encore le skijoring (en ski) l’hiver.

Mégan Guérin a pu essayer plusieurs sports durant son enfance, notamment la gymnastique et la danse. «J’ai ensuite pratiqué l’athlétisme au Triolet. Je me suis orienté en course, plus spécifiquement au 800 m, qui allie vitesse et plus longue distance aussi», explique la jeune fille de 17 ans.

À 10 ans, elle a adopté son premier chien, un berger australien, avec qui elle est embarquée dans l’aventure du canicross. «C’est un sport qui me permet d’exploiter mes deux passions, les chiens et la course à pied. Quand j’ai commencé ça, c’était pour mon plaisir personnel, je ne connaissais pas encore le milieu de compétition de ce sport-là.»

Entraînement amusant

En compétitionnant, l’athlète a rencontré des gens qui ont chacun leur expérience dans le sport, ce qui lui a permis d’en apprendre plus sur les techniques, notamment. «Quand j’ai commencé les compétitions, on était peut-être 40 participants, maintenant on est rendu environ 400 au Québec. Le niveau a augmenté, évidemment.»

Ce qui l’a poussée à adopter un de ces chiens qu’elle observait, qui sont meilleurs dans les sports de course : un Greyster. «Ma Gaia a eu deux ans en août. J’ai commencé à l’initier au sport attelé quand elle avait autour de 10 mois. J’avais un bon niveau avec mon berger australien, mais j’ai vu la différence avec Gaia.»

Pour s’assurer que Gaia puisse la suivre et l’écouter adéquatement, Mégan a priorisé l’obéissance avant de continuer avec le harnais. «Je l’entraîne beaucoup en discipline scooter, donc une espèce de trottinette, qui va chercher une bonne vitesse que je ne peux pas lui donner quand je fais de la course à pied.» Elle travaille de cette façon pour avoir un bon lien avec Gaia, qu’elle puisse l’écouter.

«Comme le sport reste encore méconnu, j’insiste sur le fait que le chien ne fait pas que tirer dans le harnais, elle est là pour travailler avec moi, elle a autant de fun que moi.»

Pour ce type de sport, les chiens sont à leurs pleines capacités pendant environ cinq ou six ans, selon Mégan. «Gaia est encore jeune, elle a encore plusieurs bonnes années de course devant elle, j’ai plein de belles opportunités et des projets pour la suite avec elle. Je ne me vois pas arrêter de sitôt.»

Mégan a eu la piqure pour les compétitions internationales en Allemagne. Elle songe même prendre part à la compétition de canicross qui aura lieu en Italie en 2024. (Daniel Thibault)

Mégan Guérin étudie au Cégep de Sherbrooke en Technique de santé animale, tout en faisant partie de l’équipe de cross-country. «J’aimerais peut-être me diriger vers l’agronomie à l’université, pour les animaux de la ferme. Sinon le comportement canin m’intéresse aussi. C’est sûr que je veux rester dans le milieu animalier. Et si je peux en même temps continuer mon sport, ça serait parfait.»

Compétitionner à l’international

Les 28 et 29 octobre derniers, Mégan Guérin a pris part à une compétition internationale pour la première fois, en Allemagne. «C’était un beau défi qui m’attendait. Je suis encore dans la catégorie junior jusqu’à 18 ans, mais les compétitions internationales sont de niveau plus élevé qu’au Québec.»

Elle et Gaia ont dû courir 4,3 km le samedi, et la même distance le dimanche. Le classement est déterminé à partir du cumulatif des deux jours de compétition. Ce sont 900 personnes qui compétitionnaient, toutes catégories confondues. «Moi j’y allais surtout pour avoir l’expérience de faire une première compétition internationale. Finalement, ç'a super bien été et je me suis classée première dans ma catégorie. J’ai pu entraîner mon chien sur le parcours de la compétition avant celle-ci et le chien est vérifié aussi pour être sûr qu’il n’a pas de douleur et qu’il peut compétitionner», explique l’étudiante.

Ces 18 et 19 novembre, Mégan participe au championnat provincial à Saint-Amable, dernière compétition de l’automne au Québec. «J’ai vraiment eu la piqure des compétitions internationales. Mon prochain objectif, ça serait peut-être Italie 2024.»