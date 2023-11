Magog reçoit cinq fleurons pour la première fois

Les initiatives communautaires et de développement durable ont permis de recueillir une hausse de pointage en comparaison à la dernière classification florale qui avait eu lieu en 2020 et d’obtenir cette fois cinq fleurons, indique la Ville de Magog dans un communiqué de presse.

La mise en place de jardins dans les écoles, l’augmentation de la quantité d’arbres plantés, l’art public éphémère ainsi que la distribution de végétaux pour le reboisement des bandes riveraines, font partie des initiatives qui ont été soulevées.

Par ailleurs, la Ville de Magog a obtenu une note parfaite pour ses aménagements de la rue Principale, du parc de la Baie-de-Magog, du parc des sommets, de l’hôtel de ville ainsi que de la croix située sur la route 112 à l’intersection du chemin Southière.

Travail colossal

L’équipe d’horticulture de la Ville de Magog était présente pour recevoir les honneurs en compagnie du conseiller municipal et président de la commission sports et vie communautaire, Jacques Laurendeau, au gala annuel des Fleurons du Québec qui s’est tenu récemment à Saint-Hyacinthe.

L’équipe d’horticulture a reçu les honneurs en compagnie du conseiller municipal, Jacques Laurendeau, au gala annuel des Fleurons du Québec à Saint-Hyacinthe. (Ville de Magog)

La mairesse de la Ville de Magog, Nathalie Pelletier, souligne le travail colossal de l’équipe de la Division des parcs et espaces verts. « Nos horticulteurs sont partout, travaillent sans relâche et multiplient les efforts année après année pour embellir nos lieux publics et nos parcs », dit-elle.

« La beauté des aménagements municipaux contribue sans aucun doute à l’effervescence de notre ville. Je suis très fière que les efforts d’embellissement horticole de notre équipe aient été reconnus. C’est avec fierté que nous afficherons notre nouvelle cote de cinq fleurons aux entrées de la ville. »

Rappelons qu’au cours des dernières années, l’équipe municipale a intégré l’agriculture urbaine à ses aménagements par la plantation d’arbres fruitiers et de plates-bandes de petits fruits, notamment dans les parcs des Hautes-Sources, de la Baie-de-Magog et Horan ainsi qu’à la Capitainerie, qu’au centre des travaux publics de même qu’au centre des services techniques.

Au parc des Braves, des potagers en bac ont également été installés. Il y pousse des légumes, des fines herbes, des petits fruits et des fleurs comestibles. Le verdissement de la rue Principale, par la plantation de nombreux arbres et l’augmentation du nombre de fosses de plantation, fait également partie des améliorations constatées.

Commerçants et citoyens

Benjamin Roy, coordonnateur à la Division parcs et espaces verts, considère l’obtention des cinq fleurons comme une réussite collective. « La classification des fleurons est non seulement basée sur les aménagements effectués par l’équipe de l’horticulture de la Ville, mais également sur ceux des commerçants et des citoyens. Je tiens d’ailleurs à les remercier puisqu’ils ont contribué de façon significative à l’obtention de la plus haute cote de classification », fait-il remarquer.

« Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à des nouveautés cette année, tels que les aménagements de la rue Principale et ceux situés à proximité des enseignes numériques. Malgré tout, la mosaïculture du monstre Memphré demeurera toujours notre plus importante réalisation. Notre équipe regorge d’idées pour embellir notre milieu pour les années à venir et ainsi maintenir nos cinq fleurons. »

Pour découvrir les résultats en images, on peut consulter la brochure de la 18e édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site internet fleuronsduquebec.com.

Le programme Fleurons du Québec reconnait les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises depuis 2006. La cote de classification horticole des fleurons s’inspire du concept des étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons). Elle s’applique à tous les types d’aménagements paysagers du territoire : municipaux, résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels. Elle est valable pour trois ans et peut être affichée aux entrées de ville.

La cote de cinq fleurons est jugée « exceptionnelle », témoignant d’« embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines ».

Le programme regroupe 336 municipalités au Québec. Les classificateurs Fleurons du Québec évaluent les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal.