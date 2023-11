L’évaluation moyenne des immeubles augmentera de 30 % à Windsor

Ailleurs dans le Val-Saint-François, quelques municipalités verront également une hausse de l’évaluation de leurs résidences, notamment Val-Joli et Saint-Claude. La firme indique cependant que pour Saint-Claude, il s’agit d’une nouvelle évaluation de rôle après six ans.

«Des municipalités qui comptent moins de 5000 habitants peuvent choisir de reconduire les valeurs inscrites au rôle pour trois années supplémentaires», indique la firme Cadrin. Ce qui veut dire que la municipalité de Saint-Claude n’a pas eu de nouveau rôle foncier depuis la date de référence établie en 2016.

Pour ce genre d’évaluation aux six ans, il se peut qu’avec la surchauffe que le marché immobilier a connue depuis, les rôles fonciers soient encore plus élevés, à valeur de 70 ou 80 %, témoigne la firme.

Pour la plupart des autres municipalités de la MRC, ainsi que pour plusieurs autres de l’Estrie, les nouveaux rôles seront attribués l’année prochaine.

Une augmentation prévisible

Selon Sylvie Bureau, mairesse de la ville de Windsor, malgré le mécontentement et l’inquiétude que cette hausse peut causer, notamment en raison des taxes qui augmenteront, les gens sont au courant que les évaluations peuvent grimper.

«Avec le coût de la vie actuel, l’évaluation, après plusieurs années sans bouger, n’a pas le choix que d’augmenter. Surtout avec le prix de vente des maisons qui a explosé dans les dernières années, alors que l’évaluation, elle, n’avait pas encore augmenté. C’est partout pareil selon moi, on n’est pas les seuls.»

Elle précise d’ailleurs, pour les citoyens, que ce n’est pas la décision de la ville, mais bien une évaluation professionnelle effectuée par la firme privée. «C’est la MRC qui engage la firme pour toutes les municipalités, on paie notre part, on n’a pas un mot à dire, il faut que tout le monde fasse avec.»

Il s’agit de la plus importante hausse constatée par la mairesse depuis ses débuts à la mairie de Windsor, en 2009.

À titre d’exemple, à Windsor, pour une hausse d’environ 30 %, si une maison moyenne était évaluée à 230 000 $, elle vaudrait autour de 300 000 $ en 2024.

Cependant, la firme met en garde que cette évaluation varie d’un secteur à l’autre dans une même ville et que 30 % n’est qu’une moyenne.

Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, croit que l'augmentation de l'évaluation était une évidence avec le marché immobilier qui a monté en flèche ces dernières années. (Ville de Windsor)

Selon Mme Bureau, cette hausse du nouveau rôle pour Windsor s’explique par les nombreuses nouvelles constructions du secteur depuis quelques années. «Aussi, avec tout ce qui s’est fait dans les transactions résidentielles, depuis la pandémie, c’était sûr que ça allait faire un bond énorme. Ce n’est pas rare de voir des maisons évaluées à 180 000 $ qui se vendent 325 000 $.»

Pour ce qui est de la population, elle n’a pas encore les chiffres, mais elle estime qu’elle a légèrement augmenté, comparée à l’année dernière, ce qui peut avoir un effet direct sur les changements de rôles, selon elle.

Ajustements

La mairesse de Windsor va essayer, du mieux qu’elle peut, de diminuer les taxes des citoyens et d’ajuster le tout selon l’augmentation de la valeur des maisons. «Certaines maisons augmenteront de 10 %, d’autres de 50 %. Si tu rajoutes 100 000 $ à l’évaluation d’une maison, c’est certain que ça va paraître sur le compte de taxes du propriétaire, sans même que la Ville ait augmenté les taxes.»

Mme Bureau semble dire que la révision des taxes n’avait pas encore été faite, mais que les citoyens seront avertis prochainement. «Par contre, on ne peut pas mettre le millin à zéro, on peut seulement essayer d’accommoder le plus possible.»

Les citoyens qui ne seront pas satisfaits de la hausse de l’évaluation de leur propriété pourront contester, en recevant leur compte de taxes, à la firme, et non pas à la Ville. «On a reçu quelques commentaires et inquiétudes, on va devoir ajuster et faire avec, on ne pourra pas satisfaire tout le monde», réitère la mairesse Bureau.

La firme Cadrin tient à rappeler que l’évaluation moyenne des maisons est basée sur la valeur réelle de l’immeuble, c’est-à-dire sur le prix de vente le plus probable sur le marché libre et normal.

Dans la MRC du Granit

Ailleurs en Estrie, ce sont cinq des 20 municipalités de la MRC du Granit qui ont un nouveau rôle qui entre en vigueur en 2024, pour des hausses moyennes variant entre 32 et 52%. Dans le détail il s’agit de Saint-Robert-Bellarmin à 32,4 %, Saint-Romain à 44,8 %, Audet à 45,7%, Saint-Ludger à 46,2 % et Lambton à 52,5.