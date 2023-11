Des rôles fonciers en hausse de 60 à 80 % en 2024 dans Memphrémagog

«On doit être à environ le double de ce qu’on a l’habitude de voir comme hausse, constate le préfet de la MRC Jacques Demers. Et pourtant un 30 ou 35 %, c’est déjà très élevé. Cette année, c’est énorme. En 25 ans, je n’ai jamais vu des hausses aussi importantes.»

À 67 % comme à Potton, par exemple, cela signifie qu’une maison évaluée à 300 000 $ en 2023 en vaudra 500 000 $ en 2024.

Le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, est aussi préfet de la MRC de Memphrémagog et président de la Fédération québécoise des municipalités. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Mais que les contribuables se rassurent, alors que les budgets municipaux sont en préparation, toutes ces Municipalités s’alignent pour diminuer leur taux de taxation pour amoindrir l’impact de la hausse du rôle sur le compte de taxes 2024.

«Souvent quand ils voient les augmentations [de la valeur foncière], les gens pensent que leur taux de taxation ne bougera pas et que ça va être une hausse directe pour eux, mais ce ne sera pas le cas», soutient M. Demers, qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

«Dans Memphrémagog, je ne connais pas de municipalités qui ne baisseront pas leur millin devant des hausses de cette ampleur-là. On comprend qu’on est dans un ordre de grandeur exceptionnel.»

(La Tribune)

67% à Sainte-Catherine-de-Hatley

Ainsi, à Sainte-Catherine-de-Hatley, l’augmentation moyenne de la valeur foncière s’est établie à 67% et le conseil entrevoit déjà de faire passer son taux de taxation de 0,42$ à 0,30$ du 100$ d’évaluation.

«Pour les gens, ça va donner une baisse équivalant à la hausse moyenne [du rôle] et on va probablement tourner autour d’une hausse de taxes de 5% pour équilibrer le budget», détaille M. Demers.

«On travaille le budget dans cet ordre de grandeur-là, on verra avec le conseil si on y arrive ou pas.»

La valeur des propriétés à Sainte-Catherine-de-Hatley connaît une hausse moyenne de 67,4% dans le rôle d'évaluation qui entre en vigueur en 2024. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Selon M. Demers, c’est ce scénario qui s’est concrétisé chaque fois que Sainte-Catherine-de-Hatley a observé une hausse moyenne de son rôle foncier supérieure à l’inflation dans les dernières révisions triennales.

«Quand je suis arrivé à la Municipalité, on était à 0,69$ de taxation. Là on va être autour de 0,30$ [en 2024]», illustre-t-il.

«Règle générale, on vise en moyenne l’inflation, même si pour beaucoup d’années on a été en bas de ça.»

Informer les citoyens

Si l’équation paraît simple, plusieurs des municipalités de la MRC ont tout de même cru bon rappeler directement à leurs citoyens au cours des dernières semaines les principes de l’évaluation foncière.

«Il y a une préoccupation que ce soit bien compris par les citoyens, reconnaît M. Demers, parce que c’est complètement indépendant des municipalités. C’est nous qui engageons les évaluateurs, mais on n’a rien à dire ou à redire sur leurs évaluations.»

La municipalité de North Hatley enregistre une hausse moyenne de 68% de la valeur de ses propriétés dans le rôle triennal qui entre en vigueur en 2024. (Isabelle Pion/Archives La Tribune)

Les rôles triennaux, faut-il le rappeler, sont révisés tous les trois ans en alternance dans les quelque 1130 municipalités du Québec et selon des règles fixées par le gouvernement.

Le rôle triennal actuel 2021-2022-2023 était basé sur le marché immobilier au 1er juillet 2019, alors que celui qui entre en vigueur pour 2024-2025-2026 dans 10 des 17 municipalités de la MRC de Memphrémagog reflète le marché au 1er juillet 2022.

Selon l’évaluatrice Marie-Hélène Cadrin, qui explique la situation dans des bulletins municipaux de la MRC, la valeur inscrite doit être la plus près possible de la valeur marchande de chaque propriété considérant le marché, mais aussi les particularités du secteur et les éléments propres à la propriété en elle-même.

«Il ne s’agit donc pas d’une simple indexation, mais plutôt d’une réévaluation en tenant compte de tous les éléments qui composent [la] propriété», indique-t-elle.

Et c’est la moyenne de ces réévaluations sur son territoire qui donne la hausse moyenne sur laquelle la Municipalité va se reposer au moment de préparer son prochain budget.

«Ce que ça crée, c’est un équilibrage, reprend M. Demers. Ceux qui vont voir leur valeur monter de 100% ou même parfois plus, eux on ne peut pas les aider. Dans le sens où si on est autour de 70% et qu’eux montent de 100%, automatiquement ça leur fait un 30% de différence qui les affecte au-delà de la hausse de taxe qu’on va adopter. Mais s’il y en a qui montent de 30%, c’est qu’il y en a qui descendent aussi. On travaille sur la moyenne.»

Ces dernières années, on a d’ailleurs vu des riverains intervenir auprès de la Ville de Magog parce qu’ils estimaient que l’importante augmentation de valeur de leur propriété faisait d’eux des vaches à lait pour le trésor municipal.

S’éloigner de l’impôt foncier

Jacques Demers n’a pas analysé si des riverains d’autres municipalités de la MRC de Memphrémagog constateront des situations semblables cette année.

Ce ne sera pas le cas à Sainte-Catherine-de-Hatley néanmoins, glisse-t-il, puisque l’écart à la moyenne varie tout au plus de 5%, à la hausse ou à la baisse, qu’on parle d’une petite maison ou d’une maison de grande valeur, et qu’on soit dans un champ ou sur le bord du lac Massawippi.

«Il y a toujours quelques exceptions qui se détachent des groupes, mais la variante n’est pas très grande, assure-t-il, alors en abaissant notre taux de taxation, il n’y a personne qui va être impacté de façon plus importante chez nous.»

Ce qui n’empêche pas M. Demers de remettre son chapeau de président de la FQM et de redire l’importance pour le monde municipal de chercher à varier ses sources de revenus pour moins dépendre de l’impôt foncier.

Certains espèrent y arriver avec l’énergie éolienne, cite-t-il en exemple, ou avec d’autres formules qui sont encore en développement.

«On travaille là-dessus dans le sens que même dans le nouveau pacte fiscal, quand on parle de la croissance du point de TVQ, c’est plusieurs centaines de millions par année et ça va équivaloir à plus d’un milliard en 2030. Ce sont des sommes importantes qui s’en viennent d’autres sources. Mais il faut s’entendre que c’est toujours le citoyen qui paie sous un autre angle.»