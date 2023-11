BRP plaide coupable à certaines infractions dans le dossier des travailleurs mexicains

Une entente est survenur entre BRP et la CNESST dans le dossier des travailleurs mexicains. (Archives La Presse)

Joint par La Tribune, l’avocat de l’entreprise, Me Jean Lortie, a confirmé que BRP et la CNESST en étaient venus à cette entente. L’entreprise a 60 jours pour payer les amendes relatives à ces 41 infractions, qui totalisent environ 46 000$, selon la CNESST.

Radio-Canada avait révélé l’hiver dernier que des travailleurs mexicains avaient un salaire moins élevé que leurs collègues de Valcourt. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) reprochait notamment à l’entreprise d’avoir versé des salaires sous le seuil minimum légal en vigueur au Québec, avait aussi révélé la société d’État.

Les constats d’infraction auxquelles l’entreprise a plaidé coupable concernent notamment l’absence de registres de travailleurs et le paiement d’heures supplémentaires.

Des 41 constats retirés, 25 étaient liés au non-respect du salaire minimum, alors que les dix autres concernaient la non-remise d’un bulletin de paie en même temps que le salaire.

Réactions

De son côté, l’entreprise BRP a réagi par courriel en se disant très heureuse de la décision de la CNESST « de retirer l’ensemble des constats d’infraction liés au salaire minimum qu’elle a émis dans le cadre de son enquête sur la rémunération de ses employés » au Mexique.

BRP dit avoir reconnu « certaines erreurs administratives liées au traitement de la paie entre les systèmes mexicain et canadien », notamment en lien avec des heures supplémentaires et des vacances.

« C’est pourquoi nous avons plaidé coupable aux constats d’infraction liés à ces erreurs. Nous avons d’ailleurs déjà rectifié le tir et payé les sommes dues à nos employés », a également fait valoir l’entreprise.

« Nous avons toujours été convaincus d’avoir payé de façon juste et équitable nos employés du Mexique, comme nous le faisons avec nos 23000 employés à travers le monde. Jamais nous n’aurions permis le contraire » — BRP

Dans un courriel transmis à La Tribune en fin de soirée, la CNESST a de son côté indiqué voir l’entente comme une victoire pour les travailleurs.

« Il y a en effet maintenant 41 déclarations de culpabilité qui auront un effet dissuasif sur les employeurs du Québec, et ce, au bénéfice de tous les salariés, y compris les salariés vulnérables tels les travailleurs étrangers temporaires », a souligné le porte-parole de l’organisme.

Sur la question des constats retirés, le porte-parole de la CNESST a écrit qu’il « appartient au Procureur de la CNESST, en application de la loi et des directives du DPCP et en toute indépendance, d’évaluer la preuve soumise pour les plaidoyers et la détermination de la peine. Le retrait d’accusations peut survenir, entre autres, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont fournis par le défendeur ».

-Avec la collaboration d’Anthony Ouellet