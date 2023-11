Assurance auto: les primes augmentent en Estrie, mais demeurent peu dispendieuses

L’Estrie figure parmi les régions où les primes d’assurance automobile au Québec ont le plus augmenté entre 2021 et 2022, mais se maintient parmi les régions où ces primes sont les moins élevées dans la province. (Archives 123RF)

Elle se maintient toutefois parmi les régions où ces primes sont les moins élevées dans la province.

Ces données proviennent de la firme canadienne HelloSafe, une plateforme de comparaison de produits financiers, qui a présenté son baromètre 2023 des primes d’assurance auto au Québec.

On y apprend que l’Estrie a connu la plus forte hausses de primes d’assurance auto de 2022 à 2023, avec une augmentation de 3,49 %, derrière la région de Lanaudière, au premier rang avec des primes plus hautes de 3,57 %.

Viennent par la suite les régions du Bas-Saint-Laurent (+ 3,08 %), de la Mauricie (+ 3,08 %) ou encore du Centre-du-Québec (+ 2,95 %).

L’Estrie est au deuxième rang pour la hausse des primes d’assurance automobile au Québec de 2022 à 2023. (HelloSafe)

HelloSafe constate que les régions qui déplorent les plus fortes hausses de primes d’assurance auto sont celles où ces mêmes primes sont les plus petites. Avec une prime moyenne de 740 $, l’Estrie est parmi les cinq régions où l’assurance auto est la moins chère au Québec.

La prime moyenne d’assurance auto au Québec s’est élevée à 796 $ en 2022, soit une augmentation de 2,6 % en un an.

Le Nord-du-Québec (1239 $) est la région québécoise avec la plus haute prime moyenne d’assurance auto en 2022, devant Montréal (991 $), Laval (893 $) et l’Outaouais (839 $)

« Après une hausse marquée de 5,87 % sur l’ensemble du Québec survenue entre 2020 et 2021, les primes d’assurance auto semblent se stabiliser », analyse l’équipe d’HelloSafe.

« De fait, les dernières données partagées par le Groupement des assureurs automobiles (GAA) du Québec pour l’année 2022 permettent de dessiner la tendance en la matière. Ainsi, malgré une hausse spectaculaire des remboursements réalisés par les assureurs, la hausse des primes entre 2021 et 2022 n’a pas dépassé les 3 %. »

En 2022, les hommes ont payé en moyenne 9,2 % de primes d’assurance auto de plus que les femmes, note-t-on.

Dix dernières années

L’actualité récente peut donner l’impression d’une hausse constante des primes d’assurance auto au Québec. Mais les données du GAA sur les primes moyennes pratiquées sur ces dix dernières années donnent un aperçu autre des tendances en cette matière, ajoute HelloSafe.

De 2012 à 2017, les primes d’assurance auto au Québec ont globalement stagné, passant de 532 $ en moyenne à 560 $. De 2017 à aujourd’hui, la hausse est en revanche bien plus prononcée, passant de 560 à 796 $ en 2022, soit une augmentation de 42,1 % en cinq ans.

Cependant, entre 2021 et 2022, la hausse des primes a été plus modérée que les années précédentes, avec une augmentation de 2,6%, donc inférieure à l’inflation.

« De manière générale, sur l’ensemble du Québec, un total de 4,33 milliards $ a été collecté en primes par les assurances auto en 2022, soit une augmentation de 2,8% par rapport à l’année d’avant », soutient-on.

« En revanche, dans le même temps, les remboursements effectués par ces mêmes assurances auto en indemnisation de sinistres ont augmenté de manière spectaculaire, passant de 2,2 milliards $ en 2021 à 3,07 milliards $ en 2022, soit une hausse de 39,5% en un an ! Hélas, cette hausse devrait se voir répercutée dans la fixation des primes par les assureurs dans les années à venir. »