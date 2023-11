Eau contaminée : Sainte-Cécile-de-Milton interpelle le gouvernement du Québec

Sainte-Cécile ne tient pas à faire cavalier seul dans ce dossier des contaminants perfluorés (dits également SPFA), dont des concentrations préoccupantes ont été mesurées dans différents puits de la municipalité, ces derniers mois notamment.

Précisons que cette municipalité ne dispose pas de système d’aqueduc pour son eau potable, et que près de 1000 puits artésiens se retrouvent sur son territoire.

Le conseil municipal de la petite municipalité de l’ouest de l’Estrie a ainsi fait parvenir mardi, au gouvernement du Québec, une résolution lui demandant que celui-ci mette sur pied un comité interministériel «concernant les enjeux de gestion des contaminants éternels (SPFA) [...]».

La résolution demande à ce que ledit comité interministériel soit composé de représentants des ministères suivant : Environnement, Affaires municipales, Éducation, Agriculture, Santé et le ministre responsable de l’Estrie, François Bonnardel.

Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin, et la médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie, Dre Mélissa Généreux, lors de la soirée d'information du 30 octobre 2023 (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

«Collaborer ensemble»

Ce comité permettrait de travailler de concert, et d’éviter ainsi les fausses notes, selon Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton.

«[Un tel comité interministériel] permettrait d’éviter, par exemple, que le ministère de l’Environnement fasse une chose, pendant qu’un autre ministère fait autre chose. Ce comité, c’est pour qu’on se donne ensemble un plan de match, qu’on collabore ensemble, qu’on partage nos informations et qu’on collabore pour aller chercher les informations manquantes.»

D’autres régions, comme on l’évoquait, sont aux prises avec cette réalité des SPFA (ou littéralement, «substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques»). La Baie, au Saguenay, est l’une d’elles. C’est également le cas de Val-d’Or, en Abitibi, ou de Saint-Donat, dans Lanaudière. Le lac Memphrémagog, en Estrie, fait également l’objet de beaucoup d’attention à cet égard.

La petite ville rappelle que ses moyens financiers sont limités en la matière. «Nous, on aimerait devenir comme un laboratoire d’études en lien avec les PFAS [acronyme anglophone, NDLR], a répété de nouveau Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton. On veut être accompagnés et ne pas être seuls à porter ce dossier, étant donné son ampleur. On est une petite municipalité avec des moyens limités. Cela va au-delà de nos compétences.»

Cela ne l’a pas empêchée de commander mi-octobre une autre série de tests sur de nouveaux prélèvements d’échantillons d’eau dans des puits de son territoire.

Ces tests sont effectués par l’équipe du professeur de l’Université de Montréal Sébastien Sauvé, celle-là même qui avait prélevé 463 échantillons d’eau dans 376 municipalités du Québec en 2019. Les résultats sont attendus dans les prochains jours.

Le maire a refusé de nous préciser à quels endroits précis ces tests ont été réalisés, arguant la protection de la vie privée des citoyens concernés.

L’opposition officielle s’implique

De passage à Sainte-Cécile mercredi matin, la députée libérale provinciale Désirée McGraw, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et responsable de l’Estrie, tenait à être mise à jour du dossier. Le maire s’en est réjoui.

Désirée McGraw, députée libérale du Québec et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, était de passage mercredi matin à Sainte-Cécile-de-Milton. Elle est ici en compagnie du maire, Paul Sarrazin. (Fournie)

«Si des députés veulent s’inquiéter de nos préoccupations, moi je pense que c’est un plus pour la municipalité, a-t-il dit en entrevue téléphonique avec La Voix de l’Est. Plus il y aura d’acteurs qui prendront acte de notre dossier, plus ils seront nombreux à connaître nos préoccupations légitimes, et, écoute, tous les coups de main possible, on les accepte présentement.»

De son côté, la députée McGraw a rappelé que les résultats des prélèvements étaient préoccupants.

«Ni le Québec ni le Canada n’ont encore de seuils [maximum] relativement à ces contaminants, on est en retard par rapport aux États-Unis et à l’Europe.» — Désirée McGraw

Mme McGraw rappelle que le seuil proposé par l’Agence de l’environnement des États-Unis (EPA) est de 4 nanogrammes de SPFA par litre, contrairement à la proposition en cours à Santé Canada de 30 nanogrammes par litre.

À ce titre, la députée de Shefford Andréanne Larouche indique qu’une norme canadienne devrait voir le jour prochainement. «Une consultation a été entreprise sur la question à partir de recommandations qui sont arrivées en mai 2023. [...] Mon rôle maintenant, c’est de m’assurer que le gouvernement donne suite à ces recommandations.»

Désirée McGraw écorche par ailleurs le ministère de l’Environnement du Québec. «Quand on voit le dossier [de ces contaminants], le ministère de l’Environnement a avancé trop lentement, selon moi», celle-ci soulignant qu’elle souhaite appuyer Sainte-Cécile dans ses démarches et qu’elle «veut être efficace».

Elle rappelle que des rivières importantes sont également concernées par cet enjeu de contaminants perfluorés, telles la rivière Richelieu et celle des Mille-îles, dans la région de Laval.

De son côté, si le maire de Sainte-Cécile concède qu’au «tout début, les communications avec le ministère de l’Environnement n’étaient pas nécessairement faciles, depuis l’intervention du député de Johnson [André] Lamontagne, on est désormais en contact direct avec le cabinet du ministre de l’Environnement. Présentement, les communications vont bien».

Demande d’action collective en attente

Une demande d’action collective a été déposée dans le dossier miltonnais de l’eau contaminée, au palais de justice de Granby, le 8 novembre 2023, a révélé Radio-Canada. La Voix de l’Est en a demandé et obtenu copie.

Le recours collectif vise la compagnie Matrec, entreprise de gestion des matières résiduelles, officiellement enregistrée sous le nom GFL Environnemental inc. Matrec gère le site d’enfouissement municipal.

«On n’aurait pas entrepris le recours collectif si on n’avait pas les éléments qui tendent à démontrer que [le problème] est dans le site d’enfouissement», a souligné au diffuseur public Me Bryan Furlong, à l’origine du recours en compagnie de Me Benoit Galipeau, du bureau d’avocats et de notaires Archer.

La demande d’action collective rappelle que le site d’enfouissement est en opération depuis plus de 50 ans.

Les deux plaignants dans ce dossier sont Amélie Gagnon et Gestion LM Roy inc. Ils entreprennent cette poursuite pour le compte de tous les citoyens de Sainte-Cécile et de Granby touchés par la contamination de l’eau à Sainte-Cécile-de-Milton puisque la nappe phréatique se trouve sur leur territoire. Ces deux «demandeurs» représentent plus de 3200 personnes, selon le document juridique déposé à la Cour supérieure du Québec.

Les demandeurs souhaitent entre autres que l’entreprise visée soit condamnée à verser plusieurs millions de dollars en dommages et intérêts aux Miltonnais qui ont consommé de l’eau.

Ils demandent notamment à Matrec de payer 35 000 $ aux citoyens de Saint-Cécile-de-Milton et aux résidents du secteur limitrophe du site d’enfouissement. Ils demandent aussi qu’une somme de 20 000 $ par puits artésien soit versée, correspondant au coût estimé d’un nouvel équipement de filtration de l’eau.

Les municipalités refusent tout commentaire, le dossier étant dans les mains de leurs avocats respectifs.

Au palais de justice de Granby, on ne sait pas encore quand cette demande de recours sera entendue par un juge.