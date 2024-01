L’eau à boire avec modération à Sainte-Cécile-de-Milton

«On est dans une logique de prudence et la prudence dit de réduire notre exposition à l’eau du robinet», a résumé la docteure Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie, lundi soir, lors d’une rencontre d’information à laquelle près d’une centaine de citoyens ont assisté.

Une étude menée par une équipe de recherche en chimie environnementale de l’Université de Montréal en 2019 avait déjà révélé la présence des ces polluants potentiellement cancérigènes. Les chercheurs avaient alors prélevé 463 échantillons d’eau à travers 376 municipalités du Québec. Des concentrations préoccupantes de contaminants perfluorés, aussi appelés PFAS, avaient été détectés dans cinq municipalités, dont Sainte-Cécile-de-Milton.

La docteure Mélissa Généreux et le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin, ont répondu aux nombreuses questions des citoyens. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

La valeur guide de Santé Canada se situe à 30 nanogrammes par litre alors que celle dans l’un des puits de Sainte-Cécile s’élevait à 34. Les PFAS, aussi appelés polluants éternels, représentent la somme de milliers de contaminants.

La valeur guide représente l’équivalent de quatre cuillères à table versées dans un stade olympique rempli d’eau, a illustré Philippe Cantin, chef de la Division de l’eau potable au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

On retrouve des PFAS dans de nombreux produits utilisés quotidiennement, dont la peinture, les produits de beauté, la mousse anti-incendie et les imperméables, a énuméré M. Cantin.

Une centaine de citoyens a assisté à la rencontre d'information organisée par la municipalité. Certains se sont inquiété de la valeur des propriétés et des préjudices économiques que la présence des contaminants pourraient entraîner. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

La Direction de santé publique de l’Estrie, en collaboration avec la municipalité et le MELCCFP, a décidé l’hiver dernier de pousser son investigation.

L’analyse d’échantillons prélevés dans quatre secteurs de Sainte-Cécile-de-Milton, entre les mois de février et septembre, et dont les résultats ont été obtenus le 17 octobre, a révélé la présence de deux contaminants spécifiques de la famille des PFAS: PFOA et PFOS.

Ils ont été découverts dans le secteur de la rue Principale et près d’un ancien lieu d’enfouissement sanitaire. «C’est plus préoccupant au point de vue de la santé», a relevé la Dre Généreux.

Des risques pour la santé

Ces deux contaminants sont parmi les plus connus et les plus étudiés, précise-t-elle. Ils sont d’ailleurs bannis au pays depuis plusieurs années, justement en raison de leurs risques potentiels pour la santé.

Des valeurs guide (chronique et non-chronique) ont récemment été établies par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) à l’égard de ces deux contaminants.

Concrètement, les valeurs chroniques représentent les possibles risques pour la santé quand on subit une exposition de plusieurs années à une eau potable avec la présence de ces deux contaminants. Une réponse immunitaire moins bonne aux vaccins, un risque plus élevé de cholestérol et un risque plus grand de cancer du rein ont été identifiés.

L’analyse d’échantillons prélevés dans quatre secteurs de Sainte-Cécile-de-Milton, entre les mois de février et septembre, a révélé la présence de deux contaminants spécifiques de la famille des PFAS: PFOA et PFOS. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Dans la seconde catégorie, on parle de valeurs sous-chroniques, c’est-à-dire des risques pour la santé lors d’une exposition de plus courte durée, soit de quelques semaines à quelques mois. Les risques touchent les femmes enceintes et les nourrissons âgés de moins d’un an. Ces risques vont d’une atteinte au développement (notamment osseux) du bébé à un faible poids à la naissance, a indiqué la docteure Généreux.

Les femmes qui souhaitent être enceintes sont aussi visées par les recommandations puisque le corps peut prendre des années avant d’éliminer de l’organisme ces contaminants éternels, explique-t-elle.

«Pour protéger leur futur fœtus, on essaie de ne pas les accumuler. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, a assuré la médecin-conseil. C’est une mesure de précaution comme l’acide folique qu’une femme va prendre durant l’année avant de tomber enceinte.»

Ouvrir le robinet… avec modération

À la lumière des derniers résultats, les citoyens sont invités à ouvrir le robinet avec modération. Car les contaminants perfluorés ne sont pas comme des bactéries qui nous empêchent d’utiliser l’eau à d’autres fins, comme laver les légumes, par exemple.

Quatre groupes pour lesquels des recommandations diverses s’appliquent ont été formés:

Femmes enceintes, celles qui veulent le devenir et les nourrissons : ne pas consommer l’eau du robinet. Opter pour une source d’eau alternative ou un traitement efficace contre les PFAS, tel un pichet filtrant.

Milieux résidentiels et de vie (école) où les concentrations sont supérieures aux valeurs guides : réduire leur exposition à l’eau du robinet. Opter pour une source d’eau alternative pour le thé, le café, les glaçons, etc, ou un traitement efficace contre les PFAS.

Milieux résidentiels et de vie où il n’y a pas eu de tests : réduire leur exposition à l’eau du robinet. Opter pour une source d’eau alternative pour le thé, le café, les glaçons, etc., ou un traitement efficace contre les PFAS.

Entreprises, commerces et restaurants : il n’est pas nécessaire de réduire l’exposition à l’eau.

L’école primaire, qui est l’un des sites s’alimentant d’un puits où des contaminants ont été découverts, a déjà changé sa source d’eau potable et interdit l’accès aux abreuvoirs.

Des questions sans réponses

À l’heure actuelle, les spécialistes savent que les polluants éternels peuvent ruisseler, se retrouver dans les eaux de surface et souterraines. La difficulté, ont évoqué les différents intervenants lundi, est qu’un puits peut être contaminé et celui situé à proximité ne le sera pas. Ou la concentration ne sera pas au même niveau.

«Et c’est assez complexe car on ne les voit pas puisque c’est dans le sol», a précisé M. Cantin.

Philippe Cantin, chef de la Division de l’eau potable au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Des investigations se poursuivent, autant du côté de la municipalité qui mène des tests sur cinq autres puits de son territoire que du celui du MELCCFP pour identifier la source de contamination. «Il faut investiguer. Il vient d’où le problème?», se questionne lui-même le maire de la municipalité, Paul Sarrazin.

Même si des regards sont tournés vers le site d’enfouissement, aucune donnée ne confirme que la contamination proviendrait de cette adresse. Les intervenants évoquent toutefois que l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire pourrait potentiellement être une source contaminante. Des investigations à ce niveau sont toujours menées dans le secteur par le MELCCFP.

«Il y a péril en la demeure», a estimé l’avocat Bryan Furlong, qui a pris la parole au nom de résidants de la municipalité qu’il représente. Il a notamment interpellé les intervenants sur la source de contamination, se disant préoccupé par la valeur des propriétés à la baisse et des préjudices économiques que la présence des contaminants pourraient entraîner.

Les citoyens ont été nombreux à questionner les intervenants. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

La problématique est nouvelle et plusieurs données sont toujours inconnues, a fait valoir le maire. Certaines questions adressées par les citoyens sont d’ailleurs demeurées sans réponses. «On découvre, on apprend», a admis le maire de Sainte-Cécile et préfet de la MRC de La Haute-Yamaska.

M. Sarrazin a fait savoir qu’il avait interpellé le ministre Benoit Charette, à la tête du MELCCFP pour que Sainte-Cécile-de-Milton, la première ville au Québec à être aux prises avec une telle concentration dans son eau, puisse devenir un laboratoire ou faire l’objet d’un projet pilote de recherche.

Des citoyens présents dans la salle ont même proposé de débourser une partie de la facture pour tester leur eau, une procédure qui peut coûter jusqu’à 1500 $, afin de colliger plus de données sur les PFAS.

Une autre citoyenne a proposé qu’un achat regroupé d’appareils filtrants soit offert, entre autres, afin de les aider à traiter leur eau d’ici à ce que la source de la contamination soit identifiée.