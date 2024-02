Plus de 350 000 $ pour le renouvellement de l'exposition permanente d'Uplands

En tant qu'organisme de bienfaisance logé au Domaine Uplands de Sherbrooke, le centre culturel et du patrimoine Uplands est dédié à la conservation, au soutien, et à la diffusion des traditions culturelles, artistiques, et historiques de Lennoxville (Sherbrooke) et de sa région.

Cette contribution permettra de concrétiser le projet « Verse-moi une histoire », dédié au renouvellement de l’exposition permanente du Domaine Uplands et à la mise en œuvre d’un programme éducatif spécialement conçu pour les écoles locales. Uplands collabore étroitement avec la Société d’histoire et de musée de Lennoxville-Ascot, propriétaire de la collection d’objets ethnographiques et des archives conservées au Domaine Uplands.

Le projet de renouvellement a pour objectif de mettre en lumière l’identité unique du Domaine Uplands, solidement ancré dans sa communauté, à la fois dans son passé et son présent. L’accent est mis sur le rayonnement culturel et patrimonial, matériel et immatériel de ce site patrimonial datant de 1862.

