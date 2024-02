Maude Paquet est la grande gagnante de la finale locale de Cégeps en spectacle

Le 2e prix est allé à Romy Pelchat, étudiante en Sciences humaines, profil psychologie, qui a offert une brillante interprétation en chant de deux pièces de John Kander. Pattes d’ours, un groupe composé de Violaine Lachance (Danse), Elora Legendre-Racette (Sciences humaines et Danse), Anne-Sophie Kearney (Danse), Raphaël Desgagné-Mongrain (Musique), Jules Fréchette (Musique) et Jean-Loïc Blais (Musique), a remporté le 3e prix grâce à une création originale mêlant danse, musique et art oratoire nommée « Toxicité ».

Maude Paquet représentera donc le Cégep de Sherbrooke à l’occasion de la finale régionale organisée par le Cégep de Sorel-Tracy le 23 mars prochain.

