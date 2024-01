Plus de 175 000 livres remis aux enfants de milieux défavorisés du Québec

Grâce à la mobilisation des partenaires en éducation, des librairies, des entreprises et du grand public, la Fondation pour l’alphabétisation poursuit son engagement à faire rayonner La lecture en cadeau. Elle sensibilise par la même occasion la population aux conséquences scolaires, sociales, et économiques de l’analphabétisme ou de faibles compétences en littératie. En 25 ans, la Fondation est fière d’avoir pu remettre plus de 1,3 million de livres neufs aux enfants de 0 à 12 ans en milieux défavorisés.

Les résultats d’un récent sondage de la firme Léger démontrent que le programme La Lecture en cadeau est crucial pour offrir une chance égale aux jeunes vivant en milieux défavorisés. Les résultats montrent que près d’un parent sur deux n’a acheté aucun ou peu de livres neufs à leurs enfants dans la dernière année. Parmi les parents n’ayant acheté aucun ou peu de livres neufs, 53 % de ceux-ci ont un revenu annuel inférieur à 40 000 $. Ces résultats soulignent l’importance du programme, en particulier pour les familles en milieux défavorisés. Grâce à la Fondation, ces enfants reçoivent souvent leur premier ouvrage neuf, offrant ainsi une opportunité unique de valoriser la lecture parmi les jeunes et contribuant à prévenir les difficultés de lecture, voire à changer le cours de leur trajectoire scolaire.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.