Une campagne sociale soulignée aux Vega Awards

La campagne sociale « Mon radar me dit que…» a été honorée dans la catégorie « Video/OnlineVideo (Campaign) - Non-Profit ». Plus de 100 000 inscriptions dans 23 catégories, provenant de 112 pays différents ont été jugées par plus de 200 juges à travers le monde aux Vega Awards qui font partie de l’International Awards Association, un groupe d’innovateurs, de créateurs, de concepteurs et de professionnels de la communication dont l’engagement est de faire progresser le secteur par la découverte et la reconnaissance de talents nouveaux et existants.

L’objectif de cet événement était de valoriser le travail derrière les capsules et, ultimement, de déconstruire les préjugés. C’est une grande fierté pour les deux parties d’être reconnues à l’international pour une cause encore d’actualité. « Quand une cause nous tient à cœur et qu’un client nous accorde en plus sa confiance, on est vraiment capable de faire de la magie, nous affirme François Thibault, directeur artistique chez Standish. Ajouter une touche ludique pour aborder ces sujets tabous a été la clé pour réussir à bien passer le message et briser les barrières des préjugés. » Quant à Joannier Lasnier, coordonnatrice au CIME , elle n’aurait pas pu demander mieux : « La campagne Mon radar me dit que… était une très belle occasion de sortir des sentiers battus pour informer et sensibiliser la population estrienne sur la question du harcèlement et de la discrimination en emploi. Ces capsules colorées et accrocheuses pour aborder un sujet plutôt sérieux nous ont permis de rejoindre des milliers de personnes qui pourront à leur tour devenir des agent.e.s de changements dans leurs milieux. Merci à Standish et au prix Vega de reconnaître l’importance de travailler pour une société plus égalitaire et inclusive. »

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.