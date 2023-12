Une bourse Amorçage en entrepreneuriat technologique à quatre startups sherbrookoises

Les jeunes entreprises Skinaptiks inc., MedAssistant, Protection IONShield, et SysNergie ont reçu leur bourse Amorçage lors du Gala du mérite de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke.

Lancé sous forme de projet pilote en 2022, le programme de bourses Amorçage est un outil de développement économique de Sherbrooke Innopole qui vise à appuyer la relève entrepreneuriale étudiante sherbrookoise dont les recherches portent sur une technologie innovante en lien avec ses filières-clés – Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies quantiques et de l’information, Technologies propres, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies.

« La valorisation des innovations, des compétences et des expertises technologiques que nous retrouvons ici-même à Sherbrooke, notamment au sein de nos établissements d’enseignement supérieur, est au cœur de notre travail et de la création de richesse pour notre communauté. Notre bourse Amorçage vise à offrir aux étudiants universitaires dotés d’un fort potentiel entrepreneurial la possibilité de perfectionner leurs prototypes, tout en élaborant leur stratégie de mise sur le marché pendant leurs études. Cette démarche donne également accès à l’expertise de nos spécialistes », explique Sylvain Durocher, directeur général de Sherbrooke Innopole.

Sept projets étudiants se sont qualifiés à la suite du second appel à projets. Les aspirants à la bourse ont par la suite eu à présenter leur concept au comité de sélection, composé des experts sectoriels de Sherbrooke Innopole.

« Les dossiers reçus étaient tous de qualité, c’est d’ailleurs pourquoi nous avons décidé de remettre non pas une, mais quatre bourses cette année. Comme la phase d’amorçage est particulièrement importante pour le démarrage d’une entreprise technologique et qu’il y a peu d’outils financiers au Québec pour soutenir les entrepreneurs durant cette période, cette bourse se veut un coup de pouce significatif qui, nous le souhaitons, aidera les lauréats à se propulser, tout en favorisant la rétention des innovations sherbrookoises », affirme Nathalie Saint-Pierre, directrice, Services aux entreprises, Financement chez Sherbrooke Innopole.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.