Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale tenue le 13 décembre dernier. « Depuis la création de la radio, la vision des membres fondateurs était d’établir les studios de radio au rez-de-chaussée d’un immeuble du centre-ville afin de favoriser son accessibilité, de contribuer au dynamisme de ce périmètre urbain et de pérenniser sa présence sur le territoire de la MRC de Coaticook », mentionne Nathalie Labrie, présidente de la coopérative.

Le projet de « CIGN prend racine » est donc dans les cartons depuis plusieurs années, mais de façon plus intensive depuis maintenant deux ans. Le bâtiment de 10 800 pieds carrés situé au 102, rue Child, en plein cœur de Coaticook, est un bâtiment important de l’histoire de Coaticook. « Dans ce nouveau bâtiment, nous aurons la capacité d’établir des locaux collaboratifs et de créer une synergie communautaire avec des organismes ayant des missions complémentaires à la nôtre. À noter que les organismes ayant manifesté un vif intérêt à louer des espaces dans nos futurs locaux sont en pleine expansion et recherchent activement à se relocaliser depuis plusieurs mois afin de poursuivre leur développement. Nous souhaitons que notre mission coopérative soit reconnue par le milieu », souligne le directeur général de la coopérative, Sylvain Madore.

Plusieurs partenaires financiers se sont mobilisés pour la réalisation de ce beau projet. « L’acquisition du bâtiment et de nouveaux équipements, la réfection des nouveaux studios et l’accessibilité à nos locaux est un projet totalisant de 1,9 million $. Leur contribution était essentielle et nous leur en sommes très reconnaissants », poursuit M. Madore.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.